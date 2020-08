Sono ormai diverse le opportunità offerte dal mercato per i tanti utenti che sono alla ricerca di uno smartphone con connettività 5G a prezzo accessibile, ed in questo caso il protagonista di questa news è un terminale munito di supporto alla reti di quinta generazione e con un hardware da vero top di gamma: Poco F2 Pro.

Super offerta per POCO F2 Pro

Chi l’ha detto che bisogna spendere una piccola fortuna per un terminale Android con una scheda tecnica di livello? Lo smartphone della compagnia cinese, da poche ore in offerta, rappresenta la scelta ideale per gli utenti alla ricerca di uno smartphone con un design premium – display edge-to-edge con fotocamera frontale pop up – e quadrupla fotocamera posteriore.

Frontalmente, dicevamo, trova posto un bel pannello AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e supporto HDR10+. Il processore integrato all’interno di POCO F2 Pro è l’ottimo Qualcomm Snapdragon 865 con 6/8 GB di RAM e storage interno UFS 3.1 da 128/256 GB.

Acquista POCO F2 Pro in offerta – codice sconto: PXIAOMIT15

La connettività è al top con il supporto al 5G, 4G/LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, jack audio da 3.5 mm, porta USB Type-C e ricevitore IR.

L’offerta di POCO F2 Pro ti permette di portarti a casa la versione con 6-128 GB a 349 euro, un prezzo decisamente inferiore rispetto al prezzo di lancio pari a 599 euro. Ricordatevi di inserire il codice sconto PXIAOMIT15 durante la fase di acquisto, il codice sconto dedicato al compleanno Xiaomi. Il venditore eBay è indubbiamente affidabile essendo un rivenditore autorizzato con feedback positivi oltre il 99%.