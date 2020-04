Huawei annuncia due giorni di offerte speciali dedicate al suo Huawei Store, dove per le prossime ore sarà possibile trovare tantissime promozioni su smartphone, tablet, PC e wearable: andiamo a scoprire tutto più nei dettagli.

Huawei Store Flash Sales: 48 ore di offerte

Le offerte Huawei riguardano smartphone Android, tablet Android, PC, cuffie, smartband e smartwatch, spaziando da prodotti ideali per lo smart working a supporti per l’allenamento anche indoor. La promozione Huawei Store Flash Sales è valida fino alle 18 di domani, 30 aprile 2020, quindi cercate di decidervi in fretta se siete interessati a qualcosa.

Offerte smartphone Huawei

Offerte tablet Huawei

Huawei MediaPad M5 Lite 10 LTE a 249,90 euro;

Huawei MediaPad M5 Lite 10 Wi-Fi + Huawei Band 3 Pro a 229,90 euro;

Huawei MediaPad T5 10 LTE a 179,90 euro;

Huawei MediaPad T5 10 Wi-Fi + Huawei Band 3 Pro a 159,90 euro;

Huawei MediaPad T3 10 LTE + Huawei Band 3 Pro a 149,90 euro;

Huawei MediaPad T3 10 Wi-Fi a 129,90 euro;

Offerte wearable

Huawei X GENTLE MONSTER a 299 euro;

Huawei Watch GT2 E + Huawei Sport Bluetooth Headphones Lite a 169,90 euro;

Huawei Watch GT2 + Huawei Band 3 Pro da 149,90 euro;

Huawei FreeBuds 3 a 129 euro;

Huawei Watch GT 46 mm a 99,90 euro;

Huawei Band 4 Pro a 59,90 euro;

Huawei Band 3 Pro a 49,90 euro;

Huawei Band 4 a 27,90 euro.

Offerte PC

Huawei MateBook D14 + Huawei Backpack (zaino) + Huawei Band 3 Pro a 649,90 euro;

Huawei MateBook D15 + Huawei Backpack (zaino) + Huawei Band 3 Pro a 599,90 euro.

In più, per venire incontro alle esigenze degli utenti, Huawei offre il 20% di sconto sulle riparazioni dei dispositivi fuori garanzia, naturalmente con il ritiro e la consegna a domicilio senza costi aggiuntivi. Vi ricordiamo che il produttore cinese ha esteso fino al 15 giugno tutte le garanzie che sarebbero terminate tra il 5 marzo e il 14 giugno 2020.

Potete scoprire tutte le offerte Huawei direttamente al sito del Huawei Store: ricordatevi che saranno valide solo fino alle 18:00 di domani, 30 aprile 2020. Avete già adocchiato qualche prodotto?

