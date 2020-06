Nokia e HTC si apprestano a tornare sulla cresta dell’onda del mercato mobile con l’arrivo di diversi smartphone. L’azienda finlandese sarebbe intenzionata a presentare diverse novità entro la fine dell’anno, mentre l’azienda taiwanese stuzzica la nostra curiosità con un teaser che fa riferimento al lancio di uno smartphone per il prossimo 16 giugno.

Tre smartphone Nokia nel Q4 2020

Attesi per il lancio durante il Q3 2020, nuovi rumor indicano che Nokia 9.3 PureView, Nokia 7.3 5G e Nokia 6.3 potrebbero essere stati posticipati al Q4 2020, quindi all’ultimo trimestre disponibile del 2020. Dei terminali attesi, Nokia 9.3 PureView è evidentemente quello che attira maggiormente l’attenzione degli utenti, soprattutto per le qualità che i rumor e leak gli attribuiscono da ormai diversi mesi. Lo smartphone ha il compito di risollevare le ambizioni dell’azienda per il mercato di fascia alta, soprattutto per quanto riguarda la sezione fotocamere dove Nokia 9 PureView non è riuscito ad imporsi.

Secondo alcuni rumor tutti e tre gli smartphone sono attualmente impegnati nella fase prototipale, con il modello Nokia 7.3 5G in grado di gestire senza problema le particolare richieste della connessione 5G. Il più economico Nokia 6.3 invece, dovrebbe portare un sistema di fotocamere con quattro sensori e processore Snapdragon 675/730.

Nuovo smartphone HTC il 16 giugno

Si torna nuovamente a parlare di HTC che, come svela tramite un teaser ufficiale, ha in programma di presentare un nuovo smartphone il 16 giugno prossimo. Nonostante la grafica non ci permetta di scorgere i dettagli dello smartphone, esso sembra combaciare con i leak relativi al modello HTC Desire 20 Pro.

Secondo gli ultimi leak relativi allo smartphone sopracitato, esso dovrebbe avere un design nato dall’unione di alcune caratteristiche viste su OnePlus 8 (frontalmente) e Xiaomi Mi 10 (posteriormente). Benché non sia ancora nota la scheda tecnica completa di HTC Desire 20 Pro, Google Play Console faceva riferimento alla presenza di SoC Qualcomm Snapdragon 665 con 6 GB di RAM e display da 6,45 pollici a risoluzione 2340 x 1080 pixel.

Si tratta quindi di un terminale di fascia media, cosa che viene rimarcata dalla probabile presenza del sensore per le impronte digitali sul retro e jack audio da 3,5 mm. Non è ancora noto il prezzo a cui verrà commercializzato HTC Desire 20 Pro, ma è probabile che verrà posizionato in un range attorno a 300-400 euro.

In copertina Nokia 9 PureView