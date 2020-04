Mentre il settore hi-tech è ancora scosso dal Coronavirus – come tutti noi – e dagli enormi problemi di approvvigionamento che stanno colpendo le più grandi fabbriche cinesi, Nokia starebbe portando avanti i lavori per tenere un evento verso la metà o la fine del Q3 2020. Il rumor, che viene rilanciato dai colleghi di NokiaPowerUser, indicherebbe fine agosto/inizio settembre 2020 come frame temporale scelto dall’azienda per presentare Nokia 7.3 e Nokia 9.3 PureView.

Nokia 7.3 e 9.3 PureView nel Q3 2020

L’azienda starebbe scaldando i motori in previsione di IFA 2020, attualmente programmata dal 4 al 9 settembre 2020, sperando che gli enormi problemi causati da Covid-19 scemeranno o saranno in qualche modo controllabili. Parlando degli smartphone, Nokia starebbe già lavorando ai prototipi dei due smartphone, di cui purtroppo non si conoscono bene tutti i dettagli.

Nokia 9.3 PureView, top di gamma Android, dovrebbe prendere il posto del non tanto fortunato Nokia 9 PureView. Assieme a specifiche da vero campione con tanto di supporto al 5G garantito dalla presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 865, Nokia 9.3 PureView dovrebbe avere una fotocamera posteriore con cinque sensori, di cui il principale da 108 MP, il secondario da 64 MP con OIS e gli altri tre per profondità, macro e teleobiettivo, un design frontale con display edge-to-edge e una fotocamera frontale pop-up oppure sotto il display, che dovrebbe avere refresh rate a 120 Hz.

Venendo invece a Nokia 7.3, secondo il rumor Nokia starebbe studiando due prototipi differenti, di cui uno sarebbe munito di connettività 5G, dotati di una fotocamera posteriore con quattro sensori da 48/64 MP e di una fotocamera frontale da 24/32 MP. Questo dovrebbe suggerirci la volontà di portare la connessione di quinta generazione anche nella fascia media.

In copertina Nokia 9 PureView