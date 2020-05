Il Q1 2020 di Nokia ci ha mostrato un importante calo delle vendite degli smartphone della compagnia in forze a HMD Global, malgrado i terminali della compagnia finlandese siano molto apprezzati per il buon rapporto qualità/prezzo e il buon tempismo relativo al rilascio delle patch di sicurezza.

Nokia 6.3 con SoC Qualcomm nel Q3 2020

In queste ore si torna a parlare della prossima generazione di smartphone Nokia che dovrebbero vedere la luce in quest’anno, e più precisamente un leak ci permette di scoprire quelle che potrebbero essere alcuni dettagli circa le specifiche tecniche di Nokia 6.3. Il terminale, diretto successore di Nokia 6.2, dovrebbe essere lanciato durante il Q3 2020, quindi in piena estate.

Secondo il leak, Nokia 6.3 potrebbe essere basato sul processore Qualcomm Snapdragon 670 o Qualcomm Snapdragon 675. Il comparto fotografico, da lungo tempo in collaborazione con Zeiss, dovrebbe essere composto da quattro sensori postreriori. Frontalmente sarebbe ancora una volta confermato un notch a goccia con sensore da 16 MP mentre il display dovrebbe essere basato su tecnologia PureDisplay, proprio come Nokia 6.2.

La presenza dei sopracitati SoC Qualcomm dovrebbe quindi disinnescare le speranze dei tanti utenti alla ricerca di uno smartphone Nokia di fascia media con connettività 5G, rilegando invece questa feature solo al più prestante Nokia 9.3 PureView 5G.

In copertina Nokia 6.2