HMD Global è una delle aziende maggiormente attente alla questione aggiornamenti degli smartphone Android e i vari modelli Nokia ne sono una conferma.

E proprio su tale argomento l’azienda si è soffermata in occasione di una conferenza stampa, precisando che il compito di sviluppare i vari aggiornamenti per gli smartphone Nokia è affidato ad un team tedesco (non è chiaro quanto sia grande) con sede a Ratingen.

Ecco perchè gli aggiornamenti sui Nokia arrivano velocemente

Questo team di sviluppatori è quello che garantisce a HMD Global la preparazione tempestiva dei vari aggiornamenti nell’ambito del programma Android One e degli update con le patch di sicurezza.

L’importanza di questo team di sviluppatori è cresciuta nel tempo per HMD Global, in quanto gli smartphone Nokia sono sempre più apprezzati dai clienti aziendali proprio per la costanza e la tempestività con cui ricevono aggiornamenti di sicurezza, un aspetto molto ricercato in ambito business.

Ovviamente i singoli aggiornamenti sono poi personalizzati dai vari team locali in base alle differenti esigenze ma il grosso del lavoro viene svolto da questa squadra centrale di Ratingen e, fino ad oggi, il suo compito è stato svolto con successo e senza interruzioni.

HMD Global ci ha tenuto a ricordare che Google impone un limite di 90 giorni per il rilascio di un aggiornamento di sicurezza dopo la sua pubblicazione da parte del colosso di Mountain View mentre in media per gli smartphone Nokia sono bastati fino ad oggi 17 giorni.