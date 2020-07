Dopo un lungo peregrinare di indiscrezioni, Xiaomi ha presentato il dongle capace di rendere smart qualunque televisore con ingresso HDMI. In realtà nel portafogli dell’azienda cinese c’era già un prodotto simile di cui però Xiaomi Mi TV Stick è un’evoluzione sensibile, se non altro per delle dimensioni notevolmente inferiori che rendono l’oggetto decisamente più semplice da portare in giro.

Ecco una panoramica sulle specifiche tecniche di Xiaomi Mi TV Stick.

Scheda tecnica di Xiaomi Mi TV Stick

Xiaomi Mi TV Stick Full HD

1 GB di memoria RAM

8 GB di memoria interna di tipo eMMC

CPU Amlogic S805Y da 2.0 GHz con quattro core Cortex-A53, GPU Mali-450

Sistema operativo Android TV 9.0

Output in 1080p (Full HD) a 60 fps

Bluetooth 4.2

Google Assistant

Telecomando Bluetooth con tasti dedicati a Google Assistant, Netflix e Amazon Prime Video

Supporto a Dolby Audio e DTS Surround Sound

Wi-Fi a/b/g/n/ac Dual Band

1 ingresso HDMI 2.0a e 1 ingresso microUSB

Dimensioni: 92,4 x 30,2 x 15,2 mm, peso 28,5 grammi

Funzionalità di Xiaomi Mi TV Stick

Il principale punto di forza di Xiaomi Mi TV Stick è il software, com’è normale per un oggetto di questo tipo. L’azienda si è affidata al sistema operativo sviluppato da Google sulla base di Android, intorno al quale è stato costruito un hardware che pare commisurato ai carichi di lavoro e quindi in grado di offrire un rapporto qualità prezzo soddisfacente, malgrado le dimensioni persino inferiori a quelle del rivale Amazon Fire TV Stick certo non remino a favore della dissipazione del calore inevitabilmente generato durante l’uso.

Lascia un po’ perplessi la presenza di Android TV in versione 9.0 nel 2020, ma siamo sicuri che un’azienda attenta all’esperienza utente come Xiaomi possa rimediare presto alla mancanza di Android TV 10.0. La scelta di non aver dirottato risorse su un ambiente virtuale proprietario pare oculata, alla luce del fatto che il sistema operativo made in Mountain View porta con sé un buon bacino di applicazioni ed una familiarità notevole per coloro che già utilizzano Android su altri dispositivi.

Xiaomi Mi TV Stick supporta sia le più diffuse codifiche audio, quindi Dolby e DTS, per creare un’atmosfera maggiormente immersiva. Il telecomando sembra ben progettato, con tasti dedicati al richiamo di Google Assistant e all’apertura rapida dei servizi di streaming più utilizzati, Netflix e Amazon Prime Video. Inevitabile per ragioni intuibili il fatto che la comunicazione tra il telecomando e Xiaomi Mi TV Stick avvenga via Bluetooth e non tramite raggi infrarossi, il che implica il beneficio di accrescere il raggio d’azione all’interno del quale si può controllare la riproduzione.

Disponibilità e prezzo di Xiaomi Mi TV Stick

Il compito di Xiaomi Mi TV Stick non è dei più semplici. Il dongle cinese deve affrontare dei rivali temibili, per funzionalità, ecosistema e bacino di utenza, come Google Chromecast ed Amazon Fire TV Stick, rispetto ai quali non può offrire contenuti inferiori e neppure costare di più per non essere tagliato fuori dal mercato.

Xiaomi Mi TV Stick costa 39,99 euro e sarà disponibile a partire dai prossimi giorni. Tornate a seguirci per avere le notizie più aggiornate in merito ai prodotti di Xiaomi.