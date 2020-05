Nel corso di un evento dedicato al mercato italiano Xiaomi ha annunciato oggi la disponibilità di ben 4 smart TV, che nei giorni scorsi avevano fatto brevemente la loro comparsa su Amazon Italia.

Sono ora disponibili, nei Mi Store autorizzati e su Amazon, un modello della linea Xiaomi Mi TV 4A e tre modelli della serie Xiaomi Mi TV 4S. Non ci sono differenze rispetto ai modelli internazionali, se non per il fatto che tutte e quattro montano Android TV 9.0, a differenza delle versioni cinesi che utilizzano una interfaccia personalizzata.

Si parte da un modello da 32 pollici, l’unico con risoluzione HD, per passare ai modelli della linea 4S con schermi da 43, 55 e 65 pollici, tutti con risoluzione 4K. Su tutte le TV è presente il Play Store, per scaricare applicazioni di terze parti ed è possibile, attraverso il telecomando Mi Remote e i comandi vocali, controllare i dispositivi della smart home di Xiaomi.

Già da oggi potete acquistare Xiaomi Mi TV 4A 32 pollici nei Mi Store autorizzati e su Amazon al prezzo di 199 euro. Per Xiaomi Mi TV 4S 43 pollici, in vendita sugli stessi canali, serviranno 399 euro mentre per Xiaomi Mi TV 4S 55 pollici il prezzo è di 499 euro. Solo per le prime 24 ore, e solo su Amazon, il prezzo dei modelli da 43 e 55 pollici sarà scontato rispettivamente a 299 e 399 euro.

Per Xiaomi Mi TV 4S da 65 pollici sarà invece necessario aspettare il mese di luglio, quando il modello più grande sarà in commercio nel nostro Paese al prezzo di 699 euro. Prezzi decisamente competitivi, soprattutto se considerate la presenza di Android TV 9.0, che renderà più semplice l’installazione delle vostre app preferite, a partire dai client dei principali servizi di streaming audio e video.