Qualche settimana fa vi avevamo annunciato l’inizio del rollout della MIUI 12 per Xiaomi Mi 10, ed ecco che il tanto atteso aggiornamento alla nuova versione della MIUI sbarca su Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro (EU).

Novità aggiornamento Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro 12.0.1.0

Con la versione 12.0.1.0 la MIUI 12 trova finalmente posto all’interno dell’ultimo top di gamma di Xiaomi. L’update in questione ha un peso di 940 MB e rende disponibili tutte le novità della MIUI 12 che abbiamo già imparato a conoscere.

Fra queste non possiamo non citare l’arrivo della tanta attesa modalità scura a livello di sistema e per le applicazioni di terze parti, il nuovo sistema di animazioni che permette anche di passare più rapidamente dalla visualizzazione landscape a quella orizzontale, i nuovi wallpaper così come l’arrivo di un nuovo sistema di controllo privacy più granulare e profondo.

MIUI 12 per Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro rende ovviamente disponibile il nuovo control center attivabile tramite uno swipe verso il basso dall’angolo superiore destro con tanto di icone che si animano automaticamente, le patch di sicurezza di luglio 2020, l’app drawer per mantenere la home screen del telefono sempre pulita e molto altro.

Come aggiornare Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro

L’aggiornamento alla MIUI 12 su Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro può essere installato tramite l’apposito pannello degli aggiornamenti presente nelle Impostazioni del telefono. Vista la dimensione dell’update vi consigliamo di farlo partire solo se connessi ad una rete Wi-Fi e con almeno il 50% di carica residua.

