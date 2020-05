Dopo averne parlato diffusamente nelle scorse settimane, Xiaomi ha annunciato oggi la disponibilità di due nuovi smartphone di fascia media. Si tratta di Xiaomi Mi 10 Lite 5G e Xiaomi Mi Note 10 Lite, entrambi già annunciati in Cina.

In entrambi i casi troviamo schermi di grandi dimensioni e un comparto fotografico di buona qualità. Scopriamo le caratteristiche salienti di entrambi prima di parlare di prezzi e disponibilità.

Xiaomi Mi Note 10 Lite

È il terzo modello della famiglia Mi Note 10 e riprende, con qualche limitazione, la quadrupla fotocamera posteriore. A fianco del sensore principale da 64 megapixel troviamo un sensore ultra grandangolare, uno per le macro e un sensore di profondità per ritratti migliori.

Ottima autonomia grazie alla batteria da 5.260 mAh, con ricarica rapida a 30 watt, grande lo schermo, FullHD+ da 6,47 pollici. Sotto la scocca troviamo una Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 730G con 6-64 GB o 6-128 GB di memoria.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Ancora più interessante Xiaomi Mi 10 Lite 5G, che con la sua Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 765 offre la connettività 5G a un prezzo straordinario. Schermo molto grande, monta una unità FullHD+ da 6,57 pollici, due diversi tagli di memoria (6-64 GB e 6-128 GB) e una quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 megapixel.

Troviamo inoltre un sensore grandangolare, uno per le macro e uno di profondità per migliorare la qualità dei ritratti. nella media la batteria da 4.160 mAh con ricarica rapida a 20 watt.

Prezzi e disponibilità

Xiaomi Mi Note 10 Lite è già in vendita a 369,90 euro nella versione 6-64 GB su mi.com e presso i Mi Store, nelle colorazioni Glacier White, Midnight Black e Nebula Purple. La variante con 6-128 GB è invece in vendita a 399,90 euro nelle colorazioni Glacier White e Midnight Black in esclusiva con Vodafone.

Sarà in vendita a partire dai primi di giugno Xiaomi Mi 10 Lite 5G, che potrà essere acquistato su mi.com, Mi Store, Amazon, operatori telefonici e catene di elettronica. Tre le colorazioni, Cosmic Grey, Dream White e Aurora Blue, al prezzo di 369,90 euro per la versione 6-64 GB e 399,90 euro per la versione 6-128 GB.