Il team di WhatsApp ha annunciato una nuova funzionalità attesa da tanti utenti e che ormai da diversi giorni era al centro di varie anticipazioni: ci stiamo riferendo all’aumento da 4 fino a 8 del numero dei partecipanti alle chiamate di gruppo.

Tale nuova feature renderà più semplice a tante persone stare in contatto con i propri amici, familiari o colleghi in un periodo come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia di Coronavirus.

Le chiamate di gruppo su WhatsApp supporteranno fino a 8 persone

Non si tratta di certo di una sorpresa, in quanto la novità era nell’aria oramai da un po’, soprattutto viste le continue modifiche apportate ad essa nella versione beta di WhatsApp.

A quanto pare il lavoro degli sviluppatori è terminato e dalla prossima settimana il limite massimo di 8 partecipanti per le chiamate di gruppo inizierà ad essere disponibile per tutti gli utenti a livello globale.

Ricordiamo che ci sono applicazioni della concorrenza che hanno un limite più alto (per esempio Google Duo arriva a 12) ma è anche vero che questa soluzione può contare su una diffusione decisamente più capillare (forte di circa due miliardi di utenti).

