In questo periodo di restrizioni a causa della pandemia di Coronavirus in tanti hanno scelto di affidarsi ai vari servizi di messaggistica istantanea per restare in contatto con amici e colleghi ed anche il team di Google Duo ha deciso di dare il proprio contributo.

Con un post pubblicato sul blog ufficiale, infatti, Google ci tiene a ricordare alcuni dei punti di forza che potrebbero rendere questa soluzione molto comoda anche in un momento difficile come quello attuale.

I quattro punti di forza di Google Duo

A dire del team del colosso di Mountain View, tra le feature che potrebbero fare comodo a tanti utenti per restare in contatto a distanza con amici e colleghi vi sono le videochiamate private e di alta qualità, forti di un sistema di crittografia end-to-end, del supporto all’IA per ridurre le interruzioni audio e, a partire dalla prossima settimana, di una nuova tecnologia di codec video per migliorare la qualità e l’affidabilità anche su connessioni a larghezza di banda molto bassa (a seguire un esempio del miglioramento).

Un’altra feature importante in questo periodo è rappresentata dalla possibilità durante la videochiamata di catturare una schermata, così da ricordare i momenti più importanti (qui trovate le istruzioni per farlo).

Ed ancora, la possibilità di effettuare videochiamate di gruppo fino a 12 persone (limite che nelle prossime settimane dovrebbe essere aumentato ulteriormente).

Infine, tra le feature di Google Duo vi è anche la possibilità di inviare messaggi vocali o video, in quest’ultimo caso arricchiti dai tanti effetti AR disponibili.

