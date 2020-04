Il team che lavora a WhatsApp Beta continua a rilasciare nuove versioni di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea e l’ultima della serie è la v. 2.20.132.

Tale release non introduce particolari novità ma ci permette di scoprire qualche dettaglio su una feature a cui gli sviluppatori di WhatsApp stanno lavorando, ossia quella relativa al limite delle chiamate di gruppo.

Già da qualche settimana, infatti, sappiamo che il team di WhastApp ha in progetto di aumentare il limite dei partecipanti, così da aiutare gli utenti a restare meglio in contatto con amici e parenti, cosa ancora più importante in un periodo come quello che stiamo vivendo.

Nella versione 2.20.132 di WhatsApp Beta emergono nuovi dettagli: per partecipare ad una chiamata di gruppo con più di 4 persone è necessario che tutti gli utenti abbiano installato l’ultima release dell’app e probabilmente il limite sarà più alto di 5.

Tale feature, ancora in fase di sviluppo, dovrebbe essere disponibile a breve.

Come scaricare WhatsApp Beta 2.20.132

La nuova release beta per Android di questa popolare applicazione può essere scaricata dal Google Play Store (per chi ha aderito al programma di test) o da APK Mirror.