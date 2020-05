Samsung è stata decisamente veloce nel dare il via al roll out dell’aggiornamento ad Android 10 per i suoi dispositivi, tuttavia molti ancora sono in attesa di riceverlo e fra questi troviamo soprattutto quelli di fascia media e bassa.

Android 10 per smartphone e tablet Samsung

Ha comunicato però le tempistiche precise relative all’arrivo dell’aggiornamento per questi dispositivi e quindi è bene dargli un’occhiata, così da sapere cosa aspettarsi. Ora come ora, dunque, sappiamo che Android 10 sarà rilasciato per tanti altri dispositivi di Samsung, oltre a quelli per cui è già disponibile da tempo, tutti riportati qui sotto:

Samsung Galaxy A6: maggio 2020

Samsung Galaxy A6+: maggio 2020

Samsung Galaxy A8 Star: maggio 2020

Samsung Galaxy A9 (2018): maggio 2020

Samsung Galaxy A10: maggio 2020

Samsung Galaxy A10s: maggio 2020

Samsung Galaxy A20: maggio 2020

Samsung Galaxy A20s: giugno 2020

Samsung Galaxy A30s: maggio 2020

Samsung Galaxy A70: maggio 2020

Samsung Galaxy A70s: maggio 2020

Samsung Galaxy J6: giugno 2020

Samsung Galaxy J6+: luglio 2020

Samsung Galaxy J7: luglio 2020

Samsung Galaxy J8: luglio 2020

Samsung Galaxy On8: luglio 2020

Samsung Galaxy M10s: giugno 2020

Samsung Galaxy Tab S4 10.5: luglio 2020

Samsung Galaxy Tab S5e: agosto 2020

Samsung Galaxy Tab A (2019): agosto 2020

Samsung Galaxy Tab A 10.5: settembre 2020

Bisogna tenere presente una cosa importante però: è sì vero che le tempistiche sopraccitate sono provenienti da Samsung e quindi ufficiali, però è anche vero che spesso vengono scovati bug dell’ultimo minuto all’interno dei firmware che causano un posticipo o una sospensione del roll out e che le tempistiche in questione potrebbero variare di qualche settimana a seconda del mercato di riferimento.

Non sorprendetevi quindi se dovesse essere necessario aspettare qualche settimana in più rispetto alle tempistiche ufficiali per ricevere l’aggiornamento ad Android 10 perché potrebbe essere tutto normale. Chi di voi lo sta aspettando per il proprio dispositivo?