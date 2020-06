Presentato assieme alla serie Samsung Galaxy S20, lo smartphone Samsung Galaxy Z Flip è il primo foldable della compagnia con display a conchiglia in vetro e in plastica come su Samsung Galaxy Fold. In queste ore i colleghi di XDA ci permettono di scoprire qualche informazione in più su Samsung Galaxy Z Flip 5G.

Samsung Galaxy Z Flip 5G molto vicino

La lunga serie di rumor che hanno accompagnato il terminale hanno sempre fatto riferimento al model number SM-F707B. Considerando che il modello attualmente in vendita è etichettato come SM-F700 e che molto spesso la lettura “B” fa riferimento ad una variante con connessione 5G – Samsung Galaxy A90 5G ha model number SM-A908B e Samsung Galaxy S10 5G ha model number SM-G977B -, si è sempre ritenuto che SM-F707B fosse effettivamente la variante 5G di Samsung Galaxy Z Flip.

La “conferma” arriva da un documento di certificazione in cui viene esplicitamente indicato il nome commerciale dello smartphone – Samsung Galaxy Z Flip 5G – ed il nome prodotto – SM-F707B. Purtroppo non ci sono ulteriori informazioni per quanto riguarda l’eventuale prezzo e data di uscita, ma è probabile che ne sentiremo parlare nel corso dei prossimi giorni.

Samsung Galaxy M41 con pannello di CSOT

I pannelli degli smartphone Samsung vengono realizzati dall’azienda Samsung Display ma, secondo alcune nuove informazioni in merito a Samsung Galaxy M41, pare che Samsung farà affidamento ad un’altra azienda per quanto riguarda il display di questo smartphone. Alcune voci indicano China Star Optoelectronics Technology (CSOT) come l’azienda incaricata di realizzare i pannelli, anche se sarebbe anche possibile un cambio di rotta verso quelli offerti da BOE.

Samsung Galaxy M41 dovrebbe avere un pannello da 6,67 pollici a risoluzione Full HD+ da 2340 x 1080 pixel con rapporto di forma 19.5:9. Il cambio verso un’altra azienda potrebbe garantire a Samsung Electronics di risparmiare sui costi di produzione dello smartphone, mentre la sua ufficializzazione dovrebbe avvenire nei prossimi mesi.

Certificazione TENAA per ASUS ROG Phone 3

ASUS ROG Phone 3 riceve la certificazione TENAA lasciando una scia di informazioni che ci permette di scoprire alcuni componenti chiavi del suo comparto hardware. Indicato con model number I003DD, ASUS ROG Phone 3 è la nuova generazione di smartphone da gaming che l’azienda dovrebbe svelare nel corso dei prossimi mesi.

Dalla certificazione si scopre la presenza di una batteria da 5800 mAh, connettività 5G con supporto SA/NSA, display da 6,59 pollici e dimensioni pari a 171 x 78 x 9.85 mm.

Secondo gli ultimi rumor ASUS ROG Phone 3 dovrebbe montare il processore Qualcomm Snapdragon 865, 12 GB di RAM e Android 10. Purtroppo non è ancora noto il prezzo di lancio, ma non dovrebbe discostarsi di molto da quello di ASUS ROG Phone 2.