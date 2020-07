Sono giorni piuttosto indaffarati per Samsung che, oltre ad affinare i preparativi circa l’evento Unpacked del 5 agosto per la presentazione della gamma Samsung Galaxy Note 20, sta rilasciando aggiornamenti software per molti dei suoi smartphone.

In queste ore Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G e Samsung Galaxy Note 9 ricevono alcuni aggiornamenti software che portano diverse novità.

Novità Samsung Galaxy S20, S20+, Note 20 Ultra e Note 9

L’attuale gamma di terminali di fascia alta di Samsung riceve l’aggiornamento al firmware G98xxXXU3ATG4 di cui non sono ben novità le novità principali. Infatti, dopo un attento controllo, è stato notato qualche lieve cambiamento per quanto riguarda il “codice provider”, segno che molto probabilmente sono state aggiunte delle piccole modifiche a livello della connettività.

Venendo invece a Samsung Galaxy Note 9, l’aggiornamento al firmware N960FXXS6ETG1 porta le patch di sicurezza di luglio 2020. L’update dal peso di 120,61 MB non sembra fare riferimento ad ulteriori novità lato software, se non la classica correzione di eventuali bug e l’ottimizzazione delle prestazioni di sistema.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20, S20+, Note 20 Ultra e Note 9

L’aggiornamento firmware per gli smartphone Samsung sopracitati può essere scaricato manualmente tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

