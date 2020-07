È ormai qualche mese che Google sta rilasciando le beta di Android 11 per gli smartphone Pixel, con altre compagnie come OnePlus impegnate nella fase di beta testing per gli utenti che vogliono provare tutte le novità dell’OS di Google prima del rilascio finale.

Android 11 già in lavorazione?

E Samsung che fa? È lecito presumere che il colosso sud coreano sia già impegnato nelle prime fasi di sviluppo di Android 11 per i propri dispositivi top di gamma, il che viene in qualche modo “confermato” da un utente di XDA che ha scovato un riferimento ad Android 11 a livello di una pagina ufficiale relativa a Samsung Galaxy S20 Ultra, immediatamente corretta per rimuovere ogni riferimento al nuovo OS.

Sebbene non ci sia quindi alcuna conferma (Samsung potrebbe aver aggiunto per errore il riferimento ad Android 11), è molto probabile che il test della nuova major release sia effettivamente partito per la gamma Samsung Galaxy S20. Del resto, guardando al passato, durante questo stesso periodo la compagnia aveva iniziato a lavorare sull’aggiornamento ad Android 10 per la serie Samsung Galaxy S10, con l’inizio della fase pubblica di beta testing ad un mese di distanza dal lancio ufficiale di Android 10.

Ad oggi non è però ancora chiaro quando la compagnia potrebbe far partire il programma di beta testing di Android 11; è probabile che la compagnia inizi appena dopo il lancio della versione stable di Android 11 per gli smartphone Pixel. Android 11 per gli smartphone Samsung dovrebbe arrivare con la One UI 3.0, con la versione 2.5 attesa per gli smartphone che verranno lanciati durante l’evento Unpacked del 5 agosto.