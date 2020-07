In queste ore diversi smartphone Samsung e Huawei stanno ricevendo le patch di sicurezza di luglio 2020 e altre migliorie. Nello specifico vengono aggiornati i seguenti device: Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung Galaxy A70, Samsung Galaxy A3 (2017) e Huawei P30 Pro.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S20, A70 e A3 (2017)

Gli smartphone Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G stanno ricevendo l’aggiornamento alla versione G988BXXU3ATG4 dal peso di circa 180 MB. Il changelog dell’update parla di miglioramenti per quanto riguarda la stabilità di sistema, e anche “funzionalità nuove e/o migliorate“. Purtroppo non è chiaro a quali feature faccia riferimento Samsung, ma è probabile che scopriremo qualcosa in più nel corso delle prossime ore.

Aggiornamento Samsung Galaxy A70

Passando al modello Samsung Galaxy A70, il colosso sud coreano ha rilasciato l’aggiornamento A705FNXXS5BTG1 che integra le patch di sicurezza di luglio 2020 e va a correggere il bug Qmage che affligge gli smartphone della compagnia.

Aggiornamento Samsung Galaxy a3 (2017)

Samsung Galaxy A3 (2017) non è certamente fra quelli più recenti della compagnia, ma continua ugualmente a ricevere supporto da parte dell’azienda. In queste ore sta ricevendo l’aggiornamento al firmware A320FLXXS7CTFJ dal peso di 62 MB con le patch di sicurezza di luglio 2020.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20, A70 e A3 (2017)

Gli aggiornamenti software per i dispositivi Samsung possono essere installati tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa. È probabile che gli update arriveranno nel nostro Paese solo nel corso delle prossime settimane.

Novità aggiornamento 10.1.0.133 Huawei P30 Pro

Quest’oggi un aggiornamento software tocca anche all’ex top di gamma del colosso cinese, Huawei P30 Pro. Il terminale Android sta ricevendo l’update alla EMUI 10.1.0.133 dal peso di 146 MB che aggiunge finalmente le patch di sicurezza di luglio 2020.

Come aggiornare Huawei P30 Pro

L’aggiornamento per Huawei P30 Pro può essere scaricato tramite l’apposito pannello degli aggiornamenti software a livello delle Impostazioni generali del terminale.