Arriva oggi in Italia Samsung Galaxy M31, uno smartphone Android di fascia media presentato un paio di mesi fa in India. I suoi pezzi forti? Una batteria quasi esagerata, da 6.000 mAh, un comparto fotografico completo con sensore principale da 64 megapixel e un display Super AMOLED ampio il giusto per i tempi che corrono.

Prezzo e specifiche di Samsung Galaxy M31

Ufficiale anche in Italia il nuovo membro della serie M di Samsung, un dispositivo che punta tutto sul rapporto qualità-prezzo, offrendo una scheda tecnica da fascia media e un prezzo inferiore ai 300 euro.

Si presenta con un display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+, che nasconde un chipset Exynos 9611 corredato di 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna.

Spicca il comparto fotografico di Samsung Galaxy M31 con sensore principale da 64 megapixel f/1.8, grandangolare da 8 megapixel (FOV 123 gradi) e apertura f/2.2, oltre a una coppia di sensori da 5 megapixel: un macro e un sensore di profondità.

Per il resto, c’è la citata batteria da 6.000 mAh come protagonista, ma anche Android 10 con interfaccia One UI 2.0 e una dotazione di sensori e connettività standard per la fascia cui appartiene.

Lato disponibilità e prezzi, Samsung Galaxy M31 arriva in Italia in tre colori (nero, blu e rosso) al prezzo di listino di 279,90 euro. È acquistabile in preordine su samsung.com da oggi, 29 aprile 2020, fino al 13 maggio, giorno a partire dal quale sarà effettivamente disponibile sul mercato italiano.