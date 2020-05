Come sempre più spesso accade, anche in questo caso è grazie ad un executive di alto livello se veniamo a conoscenza di un importante caratteristica hardware di Redmi 10X Pro.

Zoom 30x e stabilizzazione ottica

Lo smartphone verrà ufficialmente presentato il prossimo 26 maggio ma, grazie a Lu Weibing, GM di Redmi e presidente di Xiaomi, scopriamo che lo smartphone Redmi 10X Pro monterà un comparto fotografico con quattro sensori, supporto allo zoom 30x e stabilizzazione ottica (OIS).

Questo permetterebbe allo smartphone di realizzare scatti di altissima qualità, come dimostra la foto qui in basso. Come sottolineato da Wang Teng, Product Designer di Xiaomi, per scattare questo genere di foto sarebbe necessario disporre di una fotocamera DSLR con alcuni settaggi manuali; Redmi 10X Pro sarebbe invece capace di realizzare questi scatti usufruendo della modalità Romantic Star Track.

Redmi 10X Pro dovrebbe montare un pannello AMOLED da 6,57 pollici a risoluzione 2400 x 1080 pixel, processore MediaTek 820, 8 GB di RAM, 256 GB di storage interno, batteria da 4420 mAh con supporto alla ricarica rapida da 22.5 W e Android 10 con la MIUI 12.

Redmi Note 10 con Dimensity 1000+

Secondo una serie di rumor, Redmi starebbe lavorando ad uno smartphone di fascia alta munito di processore MediaTek Dimensity 1000+. Questo, etichettato come Redmi Note 10 o Redmi H, dovrebbe essere diretto concorrente degli attuali smartphone di fascia alta muniti invece di SoC Qualcomm Snapdragon 865.

Lo smartphone, oltre all’ovvia presenza della connettività 5G, dovrebbe avere un display con alto refresh rate molto probabilmente da 144 Hz. Il terminale dovrebbe essere lanciato nel Q3 2020, ma purtroppo non ci sono ancora abbastanza informazioni circa la scheda tecnica, il design ed il prezzo di lancio.