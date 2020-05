Nonostante l’arrivo di POCO F2 Pro nei giorni scorsi, sembra che POCO stia già lavorando a un nuovo smartphone di fascia media: POCO M2 Pro.

Questo, scovato all’interno della pagina web di Xiaomi relativa ai test di assorbimento specifico (SAR), presenta il model number M2003J6CI, che, secondo alcune informazioni circolate in rete, farebbe riferimento a uno smartphone con nome in codice “gram“.

POCO M2 Pro spunta sul sito di Xiaomi

Secondo un tipster il nome in codice “gram” era già stato individuato all’interno del codice kernel di Redmi Note 9 Pro come “gram_in_global“, suggerendo che si tratta molto probabilmente di un terminale rebrandizzato destinato al solo mercato indiano.

Considerando la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 720G all’interno di Redmi Note 9 Pro, è probabile che anche POCO M2 Pro farà riferimento allo stesso processore di Qualcomm. Ovviamente non è possibile avere conferme che sia proprio questo il SoC scelto da POCO, ma le informazioni attuali puntano tutte in queste direzione e salvo colpi di scena POCO M2 Pro non sarà altro che la versione destinata al mercato indiano di Redmi Note 9 Pro.

Nonostante Xiaomi abbiamo rimosso dalla pagina web qualsiasi riferimento al terminale protagonista di questa news, i ragazzi di XDA sono riusciti a conservare un archivio della pagina web in cui è ben visibile in fondo alla lista dei dispositivi “Mi Phones“.

In copertina POCOPHONE F1