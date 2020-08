OnePlus è una delle aziende che sta spingendo davvero tanto sull’acceleratore per portare Android 11 sui propri smartphone subito dopo il lancio ufficiale da parte di Google. Infatti, dopo l’arrivo della beta 2 di Android 11 per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, in queste ore la compagnia svela la Developer Preview di HydrogenOS 11 basata su Android 11.

HydrogenOS 11 per OnePlus 8 e 8 Pro

Per chi l’avesse dimenticato, HydrogenOS e OxygenOS sono estremamente simili; la prima, indicata per il mercato cinese, è priva dei servizi e delle applicazioni Google, mentre la seconda, indirizzata al mercato internazionale (compreso quello italiano), è munita delle app di Google e dei Google Mobile Services.

L’arrivo di HydrogenOS 11 per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro viene definita internamente come quasi completa, con tanto di feature aggiuntive come ad esempio il supporto al tanto atteso always-on display il cui design è stato svelato qualche giorno fa.

Come viene sottolineato dalla compagnia tramite il post ufficiale HydrogenOS 11 è ancora basata sulla beta 2 di Android 11, motivo per cui la compagnia la include all’interno del programma Open Beta.

Changelog HydrogenOS 11

Secondo quanto dichiarato da OnePlus, questo è il changelog di HydrogenOS 11 per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro:

miglioramento generale della UI;

ottimizzazione delle operazioni anche con una mano;

presenza di due nuovi font;

aggiunto un nuovo live wallpaper;

aggiunto il toggle rapido per attivare la dark mode;

aggiunti tre nuovi temi per la modalità zen con possibilità di invitare amici per meditare assieme;

gli album fotografici dispongono della funzione che permette di creare automaticamente video con i contenuti multimediali scattati durante la settimana;

supporto alla funzione di scambio rapido di file fra dispositivi OnePlus, OPPO, Vivo, Realme, Xiaomi, Meizu e tanti altri.

Download HydrogenOS 11

Prima di procedere al download e alla installazione della Developer Preview di HydrogenOS 11 per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, vi ricordiamo che non si tratta di una versione finale del sistema operativo e che andrebbe installata solo per testing. Vi ricordiamo inoltre che l’installazione del package comporta il wipe completo di tutte le informazioni presenti sullo smartphone, pertanto è bene effettuare un backup prima di effettuare il flash della build.

Ecco i link per il download delle buid (file .zip) e dei file di downgrade:

Dopo aver scaricato il pacchetto relativo al proprio smartphone, dovete seguire questi passaggi per installare il file .zip: