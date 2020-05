OnePlus sta lavorando duramente per rendere la sua personalizzazione OxygenOS completa e piacevole e così sta cercando di sviluppare nuove funzionalità ricercate da integrare al suo interno.

Con un post pubblicato nel suo forum ufficiale, OnePlus oggi rende note alcune nuove funzionalità su cui sta lavorando e altre che invece non intende sviluppare per la OxygenOS. Ecco, innanzitutto, quelle su cui sta lavorando e che intende aggiungere all’interno della OxygenOS nei prossimi mesi:

always-on-display, il cui sviluppo dovrebbe concludersi intorno al mese di giugno per poi essere testato in beta chiusa e aperta fra agosto e settembre;

supporto al lettore di impronte digitali per visualizzare le immagini nascoste all’interno dell’applicazione Galleria;

suono da riprodurre quando la batteria è completamente carica;

cartelle all’interno del drawer delle applicazioni;

aggiunta di altre funzioni essenziali alla Modalità Zen.

A queste cinque nuove funzionalità, sicuramente molto richieste, in modo particolare quella relativa all’always-on-display, OnePlus aggiunge una lista di funzionalità, ben quindici, che invece non svilupperà e quindi non aggiungerà nella OxygenOS:

luce di notifica sui bordi edge del display;

OnePlus Dex;

registrazione delle chiamate;

Google Messaggi per l’applicazione stock per gli SMS/RCS;

Modalità studio;

API per il supporto alla Google Fotocamera;

miglioramenti per la luminosità adattiva;

animazioni personalizzate per il lettore di impronte digitali;

sfondo animato con le previsioni meteo in tempo reale;

modalità a una mano reale;

tema scuro AMOLED;

funzionalità aggiuntive per lo slider laterale;

limite di ricarica della batteria fino all’80%;

velocità di ricarica della batteria variabile;

possibilità di scegliere quali applicazioni stock installare durante il primo avvio.

All’interno della lista delle funzionalità bocciate ci sono diverse cose che, francamente, farebbero comodo alla maggior parte degli utenti e che sicuramente sono state richieste a gran voce, anche perché alcune di loro spesso vengono date per scontate perché presenti negli smartphone della concorrenza.

OnePlus comunque prova ad addolcire la amara pillola fornendo anche delle motivazioni sul perché non saranno sviluppate e aggiunte, pertanto invitiamo chiunque fosse interessato ad approfondire la cosa a dare uno sguardo completo al post pubblicato nel suo forum.