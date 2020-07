In questi giorni numerosi smartphone Motorola stanno iniziando a ricevere il tanto atteso aggiornamento ad Android 10. Sono diversi i terminali che finalmente abbracciano l’ultima release di Android, fra cui Motorola Moto G8 Plus, Motorola Moto G7, Motorola Moto G7 Power e Motorola Moto G7 Plus. Ci teniamo a precisare che l’update ad Android è attualmente in fase di rollout in alcuni paesi, pertanto potrebbe ancora volerci del tempo prima che arrivi anche da noi in Italia.

Novità aggiornamento Android 10 Motorola Moto G8 Plus, G7, G7 Power e G7 Plus

L’update ad Android 10 porta con sé le novità che ormai abbiamo imparato a conoscere in tutti questi mesi. L’aspetto più importante dal punto di vista del design è certamente l’arrivo della modalità scura, ma sono presenti anche novità per quanto riguarda la gestione dei permessi, l’interfaccia utente, le nuove gesture per controllare la UI e molto altro.

L’update in questione porta anche le patch di sicurezza di luglio 2020, com’è possibile notare dallo screenshot qui sopra relativo a Motorola Moto G8 Plus.

Come aggiornare Motorola Moto G8 Plus, G7, G7 Power e G7 Plus

Come abbiamo sottolineato ad apertura news, l’update ad Android 10 è attualmente in fase di rollout. È probabile che sia necessario attendere qualche giorno prima che arrivi anche per i dispositivi italiani, ma volendo potete controllare la presenza dell’aggiornamento tramite il percorso Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamenti sistema oppure attendere la classica notifica di aggiornamento OTA.

