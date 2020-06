I colleghi di 9to5google sono riusciti a mettere le mani su alcune nuove funzionalità che stanno per arrivare nell’applicazione di Facebook per Android e fra queste, udite udite, c’è la Modalità scura.

Modalità scura per Facebook per Android

Partiamo proprio dalla Modalità scura perché è la funzionalità sicuramente più attesa. Scopriamo così che è pronta e completa, per cui potrebbe arrivare a breve, e che sarà attivabile in due modi: uno prevederà un’attivazione manuale tramite un toggle, mentre l’altro un’attivazione automatica seguendo le impostazioni di sistema di Android 10. Dalle immagini, visualizzabili nella galleria qui sotto, scopriamo anche che sarà applicata in ogni parte dell’applicazione e che farà uso di diverse tonalità di grigi, fra cui una prossima al nero.

Previous Next Fullscreen

Tool Covid-19 e nuovo Benessere digitale per Facebook per Android

La Modalità scura però non è l’unica funzione in sviluppo per l’applicazione di Facebook. Ci sono in arrivo un tool per tracciare i casi locali di Covid-19, con grafici, dati e informazioni varie, e un rinnovamento della pagina benessere digitale, utile per scoprire quanto tempo si trascorre sul social, con nuove sezioni, una nuova grafica e nuovo layout per gli elementi.

Previous Next Fullscreen

Tutte e tre queste funzionalità sono, in questo momento, nelle ultime fasi di sviluppo e potrebbero essere rilasciate presto, sempre ammesso che non ci siano spiacevoli sorprese. Come vi sembra la Modalità scura dalle prime immagini?