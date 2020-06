Da molti mesi ormai si parla della volontà di Mark Zuckerberg di integrare Facebook Messenger, Instagram e WhatsApp ed in queste ore inizia ad apparire una sorta di indicazione che la feature potrebbe essere molto più vicina di quanto credessimo.

Quasi pronta l’integrazione con Messenger

Infatti, come pubblica il leaker @alex193a su Twitter, su Instagram appare la voce “Get Messenger in Instagram“, cosa che fa chiaro riferimento all’integrazione del servizio di instant messaging di Facebook all’interno del social network sempre di proprietà di Facebook.

Al momento non ci è chiaro come il leaker sia riuscito ad attivare la funzione che, ad oggi, non risulta essere disponibile su nessuno dei terminali presenti in redazione. Malgrado ciò, sembra ormai chiaro che nelle prossime settimane potremo trovarci di fronte a qualche importante novità da questo punto di vista.

Tab Suggested e Older nella home

Nel mentre un utente munito di una vecchia versione di Instagram per Android, condivide su Reddit un interessante screenshot della home in cui sono ben visibili i tab “Suggested” e “Older“. Non è chiaro se si tratti di un test A/B indirizzato ad una piccola percentuale di utenti Android, o se è una funzione attualmente in rollout lato server.

Entrando nel merito della novità, l’utente sottolinea come la funzione proponga post di persone sconosciute mentre è necessario tappare sul tab “older” per tornare nuovamente a visualizzare i post dei propri amici e delle persone realmente seguite.

Forse Instagram sta lavorando ad un modo più rapido ed immediato per entrare in contatto con post di persone sconosciute, piuttosto che rilegare questa funzione all’interno del tab di ricerca.

Potrebbe interessarti anche: segui TuttoAndroid su Instagram