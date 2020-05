Huawei P40 e Huawei P40 Pro, gli attuali smartphone di riferimento del produttore cinese, hanno iniziato a ricevere nelle scorse ore un nuovo importante aggiornamento software, che introduce novità piuttosto interessanti per comparto fotografico e ricerca di app.

Huawei P40 e Huawei P40 Pro: le novità dell’aggiornamento

Il roll out del nuovo update software per Huawei P40 e Huawei P40 Pro ci interessa da vicino, essendo destinato proprio ai modelli global dei due device.

Con questo nuovo aggiornamento Huawei ha scelto di potenziare il punto di forza dei due device, ovvero il comparto fotografico, con uno strumento molto comodo: un’anteprima Picture-in-Picture che viene mostrata quando l’utente si spinge a livelli di zoom come 15x o superiori. Dal momento che si tratta di ingrandimenti significativi, in questo modo sarà sicuramente più semplice orientarsi.

La seconda novità attiene alla ricerca di applicazioni e ve l’avevamo preannunciata nei giorni scorsi. Nota precedentemente come Huawei Search, Petal Search è una nuova applicazione che permette di scaricare le applicazioni da fonti di terze parti, in maniera molto semplice. Le ricerche possono essere anche affinate per categoria (Video, News, Immagini e quant’altro).

Passando ai “freddi numeri”, Huawei P40 e Huawei P40 Pro passano alla versione EMUI 10.1.0.131 per effetto di un pacchetto OTA da 1,46 GB.

Come aggiornare Huawei P40 e Huawei P40 Pro

Come detto, il nuovo update è in roll out a livello globale, pertanto a breve farà la comparsa anche sui modelli italiani. Per verificare l’arrivo dell’aggiornamento, potete recarvi all’interno delle impostazioni di sistema e seguire questo percorso: “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

Nel caso il vostro smartphone sia brandizzato da qualche operatore potreste dover attendere ancora qualche giorno per mettere le mani sull’update. Fateci sapere se avete già aggiornato il vostro Huawei P40 o Huawei P40 Pro.