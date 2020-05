L’assenza dei servizi Google sugli smartphone Huawei, diretta conseguenza del ban imposto esattamente un anno fa da Donald Trump nei confronti del colosso cinese, si sta facendo sentire, a causa dell’impossibilità di installare le stesse applicazioni disponibili sul Play Store.

Per ovviare al problema sugli smartphone Huawei dotati degli HMS, i servizi proprietari che sostituiscono quelli di Google, è presente App Gallery che include diverse migliaia di applicazioni, grazie ai numerosi accordi raggiunti tra gli sviluppatori e la compagnia asiatica.

Nonostante gli sforzi e gli intensi investimenti non tutte le applicazioni sono presenti nell’App Gallery e in molti casi è necessario ricorrere all’installazione manuale tramite file apk. Non tutti però hanno la capacità di eseguire queste operazioni e per ovviare al problema Huawei ha da poco lanciato Petal Search, una nuova applicazione che permette di scaricare le applicazioni da fonti di terze parti, in maniera molto semplice.

I risultati delle ricerche sono molto simili a quelli visibili su App Gallery, inclusa l’opzione per eseguire immediatamente l’installazione. Se l’applicazione cercata è già disponibile su App Gallery, l’utente sarà rimandato a quest’ultima, per l’installazione.

È possibile scaricare Petal Search da App Gallery o utilizzando il link diretto alla pagina delle app di Huawei.