Huawei pare avere dei piani piuttosto ambiziosi per la gamma di smartphone di fascia alta Huawei Mate 40, di cui nelle ultime settimane alcuni rumor ci hanno permesso di farci un’idea sulla scheda tecnica e sul display. In queste ore un nuovo rumor mette in risalto un aspetto altrettanto importante degli smartphone Huawei ma molto spesso poco trattato: l’esperienza utente.

Esperienza utente migliorata

Infatti, secondo quanto dichiarato dal leaker cinese Digital Jun, sembra che il colosso cinese stia investendo ingenti risorse per migliorare di molto l’esperienza utente rispetto a quella offerta con la gamma Huawei Mate 30. Nello specifico Huawei starebbe lavorando al suono e alla vibrazione, mentre altre aree del terminale starebbero ricevendo alcune rifiniture.

Huawei Mate 40 dovrebbe avere un riconoscimento del volto migliore di Huawei Mate 30, mentre l’interfaccia sarebbe estremamente fluida. Molto probabilmente il merito di ciò dipende dal processore montato all’interno della gamma Huawei Mate 40, che secondo vari leaker sarà Kirin 1000 con processo produttivo a 5 nm.

Le ultime notizie sugli smartphone indicano la presenza di Android 11 con la EMUI 11, mentre dal punto di vista dell’autonomia dovrebbe essere presente il supporto alla ricarica rapida da 66 W. Ad oggi purtroppo non abbiamo informazioni riguardo il lancio della nuova serie di smartphone, ma è probabile che avverrà durante il Q4 2020.