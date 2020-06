In un lavoro che non conosce sosta o vacanze, Huawei continua ad investire importanti risorse (in termini di denaro e tempo) per colmare il gap presente fra i Huawei Mobile Services (HMS) e i servizi mobile di Google. Questi, alla base del funzionamento dei nuovi servizi Huawei presenti nei terminali nati nell’era post-Google, garantiscono il funzionamento di importanti componenti dell’OS presente nei terminali del colosso cinese.

Novità Huawei HMS Core 5.0

Il changelog di HMS Core 5.0 fa riferimento ad importanti novità per questa serie di sezioni del framework, fra cui:

aggiunte funzionalità per la gestione dell’audio, video, realtà aumentata, motore grafico e altri servizi; migliore gestione dei servizi di posizionamento; supporto al servizio LBS per i servizi push; ottimizzazione dell’esperienza utente generale.

Quindi, com’è possibile notare al punto 1, HMS Core raccoglie al suo interno importanti funzioni che stanno alla base di ogni moderno sistema operativo, e Huawei sta lavorando senza sosta per rendere la sua piattaforma sicura, al passo coi tempi, interessante agli occhi degli sviluppatori e degli utenti.

Come aggiornare Huawei HMS Core

Al momento l’aggiornamento pare che sia unicamente in propagazione per il mercato cinese; infatti, su Huawei P40 presente in redazione, HSM Core segna ancora la versione 4.1.0. In ogni caso, nel momento in cui verrà rilasciato anche qui da noi, l’update di HSM Core avverrà come una classica applicazione Huawei.

Basterà avviare AppGallery, navigare all’interno del tab relativo agli aggiornamenti, e da lì procedere all’installazione della versione 5.0 di HMS Core.

Novità Huawei P40 Pro EMUI 10.1.0.140

Huawei P40 Pro sta ricevendo la EMUI 10.1.0.140 del peso di circa 514 MB che integra al suo interno il supporto alla modalità Super Night Scene 3.0. Questa, pensata per migliorare le prestazioni della fotocamera selfie, si basa su un nuovo sistema di tracking dello sguardo anche per soggetti distanti, sul fondo, mentre la modalità Portrait Super Night Scene 3.0 offre foto più nitide per i selfie scattati al buio e una migliore gestione del colore della pelle.

Come aggiornare Huawei P40 Pro

L’aggiornamento in questione è attualmente in propagazione in Cina, ma dovrebbe presto arrivare anche nei mercati esteri fra cui anche il nostro. Per installare l’update basta:

aprire l’applicazione Impostazioni;

tappare sulla voce Sistema;

tappare su Aggiornamenti software;

tappare su Ricerca aggiornamenti > “Scarica e installa”.

