Per gli amanti dei display e-ink, arriva una nuova serie di smartphone che sposa tale tecnologia e porta sul piatto quanto promesso mesi fa. Si chiama HiSense A5 e si riferisce a una gamma di dispositivi entry level che interessa in sostanza solo per lo schermo e-ink a colori.

La serie HiSense A5 nei dettagli

Basica la scheda tecnica degli HiSense A5, smartphone che più che altro stupiscono perché portano sul piatto uno schermo e-ink sul mercato, da 5,84 pollici. La tecnologia dei display è sostanzialmente la stessa per tutti e tre i modelli (a parte A5 Pro Classic che vanta uno schermo a scala di grigi) e supportano 4.096 colori diversi, rendendosi efficaci non soltanto per la lettura di documenti.

Lato tecnico, sono poche le differenze dei vari modelli (A5C e A5 Pro Classic più economici e A5 Pro CC il più costoso), che si presentano sul mercato cinese con prezzi fra i 1.599 yuan (circa 210 euro) e i 1.999 yuan (262 euro).

Scheda tecnica di HiSense A5c

Schermo e-ink a colori da 5,84 pollici

Qualcomm Snapdragon 439 con CPU octa core a 2 GHz e GPU Adreno 505

Memorie: 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione

Fotocamera posteriore da 13 megapixel

Fotocamera frontale da 5 megapixel

Batteria da 4.000 mAh

Prezzo: 1.699 yuan (circa 222 euro)

Scheda tecnica di HiSense A5 Pro Classic

Schermo e-ink a scala di grigi da 5,84 pollici

Unisoc T610 con CPU octa core a 1,8 GHz e GPU Mali-G52 MP2

Memorie: 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione

Fotocamera posteriore da 13 megapixel

Fotocamera frontale da 5 megapixel

Altro: lettore di impronte digitali e NFC

Batteria da 4.000 mAh

1.599 yuan (circa 210 euro)

Scheda tecnica di HiSense A5 Pro CC

Schermo e-ink a colori da 5,84 pollici (con frequenza di aggiornamento maggiore)

Unisoc T610 con CPU octa core a 1,8 GHz e GPU Mali-G52 MP2

Fotocamera posteriore da 13 megapixel

Fotocamera frontale da 5 megapixel

Batteria da 4.000 mAh

4 – 64 GB a 1.799 yuan (236 euro)

6 – 128 GB a 1.999 yuan (262 euro)

Sono disponibili in Cina nelle prossime settimane su JD.com con HiSense A5C già dal prossimo 29 aprile 2020, segue HiSense A5 Pro CC il primo di giugno e HiSense A5 Pro Classic il 10 seguente. Per il momento, non ci sono informazioni su eventuali commercializzazioni oltreconfine.

