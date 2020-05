Ormai sappiamo davvero tutto sul suo conto perché nelle ultime settimane sono emerse informazioni sull’aspetto estetico, sulle specifiche tecniche, sulle prestazioni e sull’autonomia e sono spuntati addirittura tutti gli sfondi ufficiali e delle recensioni, anche sulla fotocamera.

Mancava finora il prezzo di vendita ufficiale, o meglio mancavano i due prezzi di vendita perché, come sappiamo, Google Pixel 4a sarà proposto in due diversi tagli di memoria, così da venire incontro a una maggiore fetta di clienti e fare gola a un numero maggiore di potenziali acquirenti.

Prezzi Google Pixel 4a 64 e 128 GB

Oggi però ci giungono anche le informazioni sui prezzi, grazie a Stephen Hall, leaker sempre ben informato e affidabile, che su Twitter fa sapere di aver sentito in giro che il modello con 128 GB di storage interno, ricordiamo UFS 2.1, dovrebbe essere lanciato negli USA al prezzo di 349 dollari.

“Heard Pixel 4a is going be $349. Source suggests that $349 price will be for 128 GB model.”

Se così fosse, è facile e soprattutto lecito ipotizzare che il modello con 64 GB di storage interno sia proposto al prezzo di 299 dollari. Ciò, se dovesse essere confermato, vorrebbe dire che Google Pixel 4a sarà venduto a dei prezzi lancio, che potrebbero essere inferiori nello street price, molto aggressivi e che potrebbero fare gola a moltissimi utenti.

Google Pixel 4a quindi dovrebbe fare meglio rispetto ai Google Pixel 3a sotto ogni punto di vista, non solo tecnico, e proporre un rapporto qualità-prezzo eccezionale, soprattutto per chi è alla ricerca dell’esperienza d’uso che solo un Pixel è in grado di offrire (soprattutto lato aggiornamenti, velocità e fotocamera).

Chiaramente prima di festeggiare è necessario conoscere i prezzi in euro per il nostro mercato, ma l’esperienza suggerisce che da noi Google Pixel 4a potrebbe essere proposto a 299/349 euro o, nel peggiore dei casi, ai prezzi di 349/399 euro, il che non sarebbe male comunque. Ora c’è bisogno solo che sia presentato.