Prosegue a suon di leak la marcia di avvicinamento alla presentazione ufficiale di Google Pixel 4a, il nuovo smartphone di fascia media Made by Google chiamato a raccogliere la sfida di iPhone SE 2020 e migliorare quanto di buono fatto dai suoi predecessori Google Pixel 3a e Pixel 3a XL.

Giusto qualche giorno fa vi abbiamo parlato della probabile e sempre più vicina data di lancio di Google Pixel 4a, mentre questa mattina abbiamo avuto un primo assaggio delle capacità fotografiche del nuovo Pixel low cost.

Google Pixel 4a: design e dimensioni

Adesso, invece, grazie alla collaborazione tra Pigtou e David di xleaks7, sono arrivate nuove conferme – sotto forma di render CAD di ottima qualità ed estremamente particolareggiati – sul design e sulle dimensioni complessive di Google Pixel 4a.

Al pari di quanto già accaduto coi modelli dello scorso anno, Google Pixel 4a non dovrebbe discostarsi di molto dalla filosofia dei modelli flagship da cui deriva, al netto di qualche inevitabile sacrificio necessario per via della diversa fascia di prezzo d’appartenenza. Ad esempio, sappiamo già da tempo ormai che Big G ha scelto nuovamente il policarbonato per il retro del modello “a”.

Dal punto di vista del design, abbiamo appreso finora che Google Pixel 4a sarà uno smartphone moderno, in perfetto stile 2020, con un piccolo foro nello schermo per la fotocamera anteriore e il display che occupa la quasi totalità della restante superficie frontale.

Sappiamo, inoltre, che Google Pixel 4a sarà uno smartphone piuttosto compatto e maneggevole: il suo display da 5,83 pollici di diagonale sarà inserito in un corpo dalle dimensioni complessive di 144,18 x 69,46 x 8,2 mm. Il modulo fotografico “a quadratone” avrà dimensioni di 19,4 x 19,4 x 0,93 mm, portando quindi lo spessore complessivo a 9,13 mm in corrispondenza della fotocamera posteriore.

Eccovi una galleria di render che mostrano il design di Google Pixel 4a in ogni sua sfaccettatura.

Per maggiori dettagli sulle caratteristiche tecniche del dispositivo e per tutte le ultime notizie che lo riguardano, ecco la nostra pagina dedicata: