Continuano le anticipazioni legate a Google Pixel 4a, il nuovo medio gamma di Mountain View che dovrebbe essere annunciato nel corso del mese di giugno. È ancora una volta lo YouTuber Julio Lusson a fornirci una succosa novità, che farà felici quegli utenti che sono sempre alla ricerca di nuove immagini di sfondo.

Direttamente all’unità di pre-release ecco dunque arrivare ben 16 sfondi, tutti decisamente particolari, di quelli che si amano o si odiano. Colori vividi e forti contrasti per esaltare (si spera) la qualità dello schermo di Google Pixel 4a. Ovviamente gli sfondi sono stati pensati per adattarsi alla perfezione al foro nel display del nuovo medio gamma, e renderlo virtualmente invisibile.

Quella del foro nel display è una prima assoluta per uno smartphone prodotto da Google, che ha voluto realizzare degli sfondi su misura per il nuovo medio gamma, che sulla carta promette bene. Solo ieri vi abbiamo mostrato una comparativa dedicata alle prestazioni e all’autonomia, che non sembrano niente male.

Solo uno degli sfondi non è stato pensato espressamente per nascondere il foro, visto che ha uno sfondo nero con la scritta “4a”cche riprende lo stile già visto sui Pixel 4. Nella galleria sottostante potete ammirare la collezione completa, che potete scaricare utilizzando il link a fine articolo, per avere le immagini a piena risoluzione. Fateci sapere nel box dei commenti cosa ne pensate degli sfondi di Google Pixel 4a.