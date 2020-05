Non è ancora stato presentato, e Google al momento non ha lasciato trapelare indizi sulla data dell’annuncio, eppure Google Pixel 4a continua a far parlare di sé. Dopo una prima recensione anticipata della fotocamera è sempre lo YouTuber cubano Julio Lusson che stavolta ci propone una serie di benchmark che mettono a confronto il futuro medio gamma con i modelli precedenti.

Anche se i risultati dei benchmark lasciano molto spesso il tempo che trovano, quello proposti da Lusson ci consentono di capire il livello di prestazioni che è possibile attendersi dal nuovo medio gamma. In questo modo è possibile capire i miglioramenti che possiamo attenderci rispetto alla serie Pixel 3a, i medio gamma dello scorso anno, e capire le differenze di prestazioni con Pixel 4.

Google Pixel 4a utilizzerà una Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 730, un significativo passo avanti rispetto allo Snapdragon 670 della serie Pixel 3a. A questo si aggiunge un netto miglioramento di prestazioni per quanto riguarda le memorie, visto che le obsolete eMMC 5.1 saranno sostituite dalle più performanti UFS 2.1.

Ricapitoliamo innanzitutto le principali caratteristiche tecniche delle ultime generazioni di Pixel e del modello di riferimento Qualcomm, a confronto con quelle che dovrebbe essere la scheda tecnica di Pixel 4a.

Qualcomm Reference Device (QRD) Google Pixel 4 Google Pixel 3 XL Google Pixel 4a Google Pixel 3a XL Dispositivo Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 855 Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 730 Qualcomm Snapdragon 670 Software Android 10 Android 10 Android 10 Android 10 Android 10 Schermo 2880×1440 @ 60Hz 2280×1080 @ 90Hz 2960×1440 @ 60Hz 2340×1080 @ 60Hz 2160×1080 @ 60Hz Memoria 12GB LPDDR5 6GB LPDDR4X 4GB LPDDR4X 6GB LPDDR4X 4GB LPDDR4X Storage 128GB UFS 3.0 64GB UFS 2.1 64GB UFS 2.1 64GB UFS 2.1 64GB eMMC 5.1

Secondo AnTuTu le prestazioni della memoria sono in linea con quelle di Google Pixel 4 e Google Pixel 3XL, entrambi dotati di memorie UFS 2.1 e lo stesso si può dire per la RAM, visto che anche in questo caso la tecnologia è la medesima. Per quanto riguarda i risultati complessivi Google Pixel 4a surclassa Google Pixel 3a XL sotto ogni punto di vista ma viste le differenti schede tecniche non è una sospresa.

PCMark, suite che analizza le prestazioni nel mondo reale, mostra che le prestazioni di Pixel 4a sono solo leggermente inferiori rispetto a quelle di Pixel 4 e Pixel 3 XL, mentre Pixel 3a XL è decisamente più lontano. Dove però il futuro Pixel 4a mostra il fianco è su GFXBench, ma non è una sorpresa visto che le GPU della serie 8 sono decisamente più performanti rispetto a quelle utilizzate nella fascia media.

Questo non significa che non potremo utilizzarlo per giocare, visto che il benchmark utilizza test molto particolari e tecniche che non sono rappresentative dei titoli Android. PUBG Mobile, ad esempio, gira perfettamente nell’unità di test di Lusson, con impostazioni grafiche alte.

Anche Geekbench conferma la bontà delle prestazioni e in single core Pixel 4a è in grado di superare anche Pixel 3 XL, risultando inferiore solo nei test multi core. In definitiva quindi Google Pixel 4a promette prestazioni molto buone, decisamente superiori rispetto ai modelli dai fascia media dello scorso anno e non molto inferiori rispetto ai top di gamma del 2018.