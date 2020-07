Qualche settimana fa il team di sviluppo di Google Foto rilasciava un corposo aggiornamento che portava con sé alcune importanti novità, come ad esempio il nuovo logo, la funzione mappe, una nuova grafica e tanto altro. In queste ore il nuovo design di una delle applicazioni più utilizzate di Google arriva anche sul web dove, tramite il link photos.google.com, è possibile scorgere alcuni dei nuovi elementi grafici che sono sbarcati su mobile qualche giorno fa.

Nuovo design di Google Foto sul web

Come su mobile, la versione web di Google Foto dà l’addio alla barra interiore così come il NavigationDrawer a favore invece di una vista più lineare, semplice e facile da gestire. Il menu laterale è adesso composto da Photos, Sharing, For You e Photo books; subito dopo, all’interno della categoria “Library“, ecco Albums, Utilities, Archive e Trash – il pannello delle impostazioni si sposta in alto a destra, di fianco l’icona del proprio profilo utente.

Se alcune cose vengono aggiunte o rimaneggiate per abbracciare il nuovo design, altre sono state rimosse. Il tasto “Create” solitamente posizionato di fianco la barra di ricerca è stato rimosso, mentre le icone abbracciano una palette di colori leggera e poco incisiva. Alcune funzioni squisitamente mobile non trovano posto all’interno del nuovo design di Google Foto per il web, come ad esempio il carosello delle “foto recenti in evidenza” oppure quelle degli anni passati.

Il nuovo design di Google Foto per il web è attualmente in fase di rollout anche nel nostro Paese, e dovrebbe essere disponibile per la maggior parte degli utenti semplicemente accedendo al sito photos.google.com.

Che ne pensate delle novità per il web? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.