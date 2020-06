In queste ore Google svela una lunga scia di aggiornamenti per alcune applicazioni piuttosto importanti, di cui vi mostriamo il dettaglio tramite una comoda suddivisione in capitoli.

Barra inferiore su Google Chrome

Il client beta della versione 84 di Google Chrome permette ad alcuni utenti di aggiungere una barra inferiore per switchare rapidamente da un tab all’altro. Per attivare la funzione è necessario inserire il codice “chrome://flags/#enable-conditional-strip” – senza apici – all’interno del box per l’URL e da qui tappare sul tasto virtuale per attivarla.

La funzione non sembra essere disponibile a tutti gli utenti muniti dell’ultima beta di Google Chrome, ma abbiamo modo di scoprire il suo funzionamento grazie ai colleghi di AndroidPolice. La barra inferiore si popola automaticamente dei tab aperti all’interno del browser web, mentre un piccolo tasto “+” nell’angolo destro inferiore permette di aprire rapidamente un nuovo tab, mentre quelli già aperti possono essere chiusi tappando sulla “x” sopra l’icona del tab.

La funzione è effettivamente molto utile per chi possiede uno smartphone con display piuttosto generoso, dove la barra dei tab inferiore permette di passare rapidamente da una pagina web all’altra anche con una mano. Se volete provare la nuova funzione dovete prima di tutto scaricare il client beta da questo link del Play Store e poi inserire il codice sopracitato.

Ricordate quando ad inizio anno Google aveva iniziato a rimuovere le notifiche per gli aggiornamenti delle app su Google Play Store? Ebbene, pare che Big G sia tornato sui suoi passi permettendo nuovamente l’invio delle notifiche provenienti da Google Play Store. Questa novità è apparsa nella versione 20.7.16-all [0] [PR] 317546459 su di un Google Pixel 3a munito della beta 1 di Android 11.

Tasto mute su Google Foto

Dopo l’importante aggiornamento di Google Foto che ha visto l’introduzione di un nuovo logo, la funzione mappe, la nuova veste grafica e tanto altro, l’applicazione di Big G sta ricevendo una piccola novità che va ad introdurre il tasto mute durante la visualizzazione dei video salvati.

Infatti, com’è possibile notare nella immagini qui in basso, la barra di progressione del video presente nella porzione inferiore della UI si popola di un piccolo tasto mute che, se tappato, permette rapidamente di attivare/disattivare l’audio del video. Da alcune informazioni sembra che la novità sia legata ad un aggiornamento lato server, mentre per alcuni è necessario aggiornare all’ultima versione disponibile dell’app.

Potete controllare la presenza del tasto mute aggiornando l’applicazione tramite il Play Store oppure scaricando l’ultimo APK da APK Mirror.

Niente pagamenti da Google Contatti

L’applicazione Google Contatti permette agli utenti Android di accedere ad una lunga sequenza di azione rapide quando si cerca un utente all’interno della rubrica digitale, oltre ovviamente alla possibilità di chiamare o mandare un SMS. Fra queste era disponibile la possibilità di inviare pagamenti direttamente da Google Contatti, ma disponibile solo per gli utenti americani.

La versione 3.26 rivela che gli utenti non possono più inviare pagamenti tramite l’app di Google, ma viene invece chiesto di passare all’applicazione Google Pay per inviare denaro. La volontà di Google di rimuovere questa funzione estremante utili e comoda, potrebbe dipendere dalla necessità di offrire Google Contatti come una mera agenda digitale, lasciando a Google Pay l’onere di gestire i pagamenti.

L’aggiornamento alla versione 3.26 è attualmente in rollout su Play Store tramite questo link, oppure come APK da APK Mirror.

Addio a questa funzione per Files di Google

Qualche giorno fa avevamo parlato della funzione “cartella sicura” integrata su File di Google, ovvero il file manager sviluppato dall’azienda americana pre-installato su tutti gli smartphone serie Pixel. Cartella sicura, come anticipa il nome stesso, avrebbe dovuto permette all’utente di creare una cartella protetta da codice PIN il cui contenuto risultata criptato e inaccessibile ad altre applicazioni.

Secondo alcune informazioni pubblicate su Twitter, scopriamo che la funzione non sarà più supportata. Il messaggio di avviso viene mostrato all’interno della UI della funzione in cui viene riportata la seguente spiegazione: “la cartella sicura non è più supportata. I nuovi file non possono essere salvati qui. Qualsiasi file presente nella cartella sicura verrà spostato o eliminato“.