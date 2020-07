Come browser più utilizzato al mondo su mobile e desktop, il team di sviluppo di Google Chrome è costantemente spinto ad integrare nuove feature per renderlo ancora più semplice e utile. La versione 86 di Google Chrome Canary svela la possibilità di pianificare i download a proprio piacimento.

Pianificare i download con un tap

Infatti, come scoperto dai colleghi di Techdows, la feature per pianificare i download permette agli utenti Android di non dover utilizzare un’applicazione esterna per impostare quando scaricare un determinato file. Nel caso in cui la feature attualmente in fase di test sperimentale dovesse trovare posto anche nella build ufficiale di Google Chrome, gli utenti potranno decidere se scaricare immediatamente un file, solo su Wi-Fi oppure di selezionare un giorno e un orario per fare partire il download in automatico. Ad oggi la feature non offre poi chissà quali opzioni di personalizzazione, ma l’idea è che nel corso delle prossime release di Google Chrome Canary potrebbero trovare posto ulteriori feature per renderla più utile.

Come attivare la funzione

Ecco i passi da seguire per attivare la funzione di pianificazione dei download su Google Chrome Canary:

scaricare Google Chrome Canary (download APK; download dal Play Store);

avviare Google Chrome Canary;

inserire il testo “chrome://flags” nella barra degli indirizzi;

cercare la voce “Enable download later” e selezionare “Enable“;

riavviare il browser.

Dopo aver seguito correttamente questi passi, una nuova richiesta di download vi permetterà di scegliere “quando far partire il download” scegliendo fra adesso, tramite Wi-Fi oppure “selezionando una data e un orario”.