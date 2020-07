Qualche settimana fa vi avevamo parlato della futura integrazione fra Facebook Messenger e Instagram, mentre oggi alcune nuove informazioni ci permettono di scoprire che il team di sviluppo dell’applicazione di instant messaging sta iniziando a predisporre le basi per abilitare l’unione fra WhatsApp e Facebook Messenger.

Integrazione Facebook Messenger e WhatsApp

Al momento non si può parlare di una vera e propria integrazione fra le due applicazioni, in quanto sembra che l’app di Facebook stia predisponendo un database locale pensato per gestire correttamente i messaggi scambiati con utenti WhatsApp.

Dalle informazioni scovate all’interno del codice, sembra chiaro che Facebook riuscirà a gestire alcuni componenti relativi a WhatsApp come ad esempio se l’utente è stato bloccato, i dettagli della chat (numero di telefono, lo stato della chat, il conteggio dei messaggi, eccetera), inviare notifiche push ma non il contenuto della chat e la foto profilo del contatto. Il database locale permetterà a Facebook di gestire le informazioni che abbiamo appena visto, ma non sarà in grado di creare un pool dei messaggi scambiati su WhatsApp.

Al momento non è chiaro se Facebook caricherà sui propri server tutte queste informazioni attualmente immagazzinate in questo database locale, pertanto sarà necessario attendere una mossa dell’azienda per capire cosa ne farà. A naso crediamo che ogni utente potrà decidere di propria spontanea volontà se sarà possibile essere trovato anche su Instagram e Facebook, condizione cruciale soprattutto per chi possiede solo l’account WhatsApp. Ad oggi non dovrebbero esserci problemi per quanto riguarda la propria privacy; i messaggi scambiati su WhatsApp vengono criptati end-to-end.

Nuovi sticker animati su WhatsApp Beta

Nelle passate settimane la beta di WhatsApp per Android e iOS svelava il primo sticker animato realizzato da WhatsApp, Playful Plyomaru. In queste ore la compagnia si prepara a rilasciare altri 4 sticker animati all’interno dello store di WhatsApp, ovvero: Chummy Chum Chums, Rico’s Sweet Life, Bright Days e Moody Foodies.

Ricordiamo che queste novità sono disponibili solo per chi utilizza WhatsApp Beta su Android e iOS. Gli utenti del robottino verde possono scaricare l’aggiornamento tramite il Play Store o installando manualmente l’APK tramite questo link di APK Mirror; gli utenti iOS possono aggiornare l’app cercando l’update sull’applicazione TestFlight.