Il lancio della prima Beta di Android 11 è ormai dietro l’angolo. E ce lo ricorda proprio il blog del robottino verde attraverso un comunicato che invita appassionati e semplici interessati a partecipare all’evento di lancio live in programma, noto anche come “The Beta Launch Show“. Ecco tutto.

Come e perché partecipare all’evento live di Android 11 Beta

Come anticipato ormai da settimane, il 3 giugno 2020 è il giorno del debutto della Beta di Android 11. E tale evento di lancio, sarà trasmesso live sul web, come tiene a precisare il video d’anteprima caricato proprio in quell’occasione.

Dunque il “Beta Launch Show” di Android 11, si svolgerà alle ore 17:00 di mercoledì 3 giugno, giorno in cui sarà possibile seguire l’evento dal vivo su YouTube e Twitter.

Oltre a partecipare passivamente, gli utenti sono invitati a prenderne parte intervenendo con delle domande nella sessione specifica che prenderà il via al termine della presentazione, inviando un quesito direttamente su Twitter con #AskAndroid. Alle domande selezionate, risponderanno dal vivo Dave Burke e Stephanie Cuthbertson del team di Android.

In più, sono in programma 12 conferenze (Talks) su una vasta gamma di argomenti (da Android Studio a Jetpack e Google Play), conferenze che inizialmente erano state pianificate per il Google I/O (poi cancellato) che trovate sulla pagina dedicata dell’evento.

E putacaso vogliate vedere un vostro Sketchnote in diretta durante l’evento di lancio di Android 11 Beta, potete scaricare il modello apposito da qui, e condividerlo utilizzando l’hashtag citato: #AskAndroid.

A mercoledì 3 giugno.

