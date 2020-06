L’operatore virtuale Digi Mobil su rete TIM svela una nuova gamma di offerte Illimitato che offrono agli utenti minuti illimitati e tanti GB di traffico dati a partire da 5 euro al mese. Nello specifico, la gamma Illimitato è così composta:

Illimitato Mini;

Illimitato 10;

Illimitato 15;

Illimitato 20.

Ecco la gamma Illimitato di Digi Mobil

La prima offerta Digi Mobil, Illimitato Mini, offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 1 GB di traffico dati su rete 4G a 5 euro al mese. L’offerta Illimitato 10 offre invece minuti illimitati verso numeri fissi e mobile nazionali con 8 GB di traffico dati a 10 euro al mese, mentre Illimitato 15 offre minuti illimitati verso numeri fissi e mobile nazionali con 16 GB di traffico dati a 15 euro al mese. L’ultima offerta, Illimitato 20, offre sempre minuti illimitati su numeri fissi e mobile nazionali con 32 GB di traffico dati a 20 euro al mese.

Le offerte Illimitato di Digi Mobil prevedono inoltre minuti illimitati per chiamate verso numeri Digi Mobil in Italia, Romania e Spagna, mentre dal 23 giugno 2020, anche le offerte Combo offrono minuti illimitati per le chiamate verso i numeri Digi Mobile in Italia, Romania e Spagna.

Le offerte Illimitato permettono ai clienti di navigare in 4G su rete TIM fino 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload, e potranno essere attivate fino al prossimo 31 agosto 2020. Le offerte Illimitato potranno essere attivate sul sito web della compagnia oppure chiamando il numero *146#.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche