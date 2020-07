In occasione dell’International Display Technology and Application Innovation Exhibition (DIC EXPO 2020) di Shanghai, BOE Technologies ha presentato alcuni innovativi display che potranno trovare applicazione pratica in vari settori.

Tra le soluzioni più interessanti troviamo i Mini LED da 27 pollici e da 15,6 pollici, display che sono in grado di vantare un contrasto estremamente elevato e di garantire una visualizzazione più pura e naturale.

Le ultime novità di BOE nel settore dei display

Tale tecnologia utilizza LED più piccoli e riesce a garantire un contrasto più elevato e neri più profondi rispetto ai normali schermi LCD.

Si tratta di una soluzione che sta attirando l’interesse di vari produttori e persino Apple potrebbe sfruttarla sui suoi prossimi iPhone, così da risolvere il problema del fastidioso effetto burn-in tipico dei pannelli OLED (riducendo allo stesso tempo la sua dipendenza da Samsung, attuale azienda leader del settore display).

Tra le alte novità presentate da BOE vi sono uno schermo OLED curvo ultra wide 32:9, un display flessibile con fotocamera integrata al di sotto dello schermo, una tecnologia di riconoscimento facciale 3D sotto il display e schermi da 75 e 110 pollici con risoluzione 8K e tecnologia di visualizzazione a riflessione totale.

Resta da capire quando tali novità arriveranno sul mercato.