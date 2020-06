ARM, dopo aver svelato la nuova linea di processori Cortex-X1, Cortex-A78 e la GPU Mali-G78, in questi giorni annuncia un importante cambiamento per quanto riguarda la gestione dei driver delle GPU di nuova generazione. Proprio come fa già da diversi mesi Qualcomm con le GPU integrate all’interno dei processori Qualcomm Snapdragon 865, Qualcomm Snapdragon 765G e 765G, anche le GPU Mali potranno essere aggiornate direttamente tramite Google Play Store.

Aggiornamenti driver tramite Play Store

L’aggiornamento dei driver delle GPU sono estremamente importanti, soprattutto per quanto riguarda la risoluzione di bug, l’ottimizzazione delle prestazioni e l’aggiunta di qualche nuova feature di OpenGL o delle API Vulkan.

Considerando il tempo necessario per gli OEM di rilasciare aggiornamenti software di sistema comprendenti anche dei nuovi driver per le GPU, questa funzione renderà molto più semplice e veloce l’arrivo di importanti aggiornamenti firmware. Attualmente non ci è dato sapere quali saranno le GPU che potranno godere di questa importante novità, ma sembra piuttosto lecito immaginare che la GPU Mali-G78 sarà una delle prime a poter essere aggiornata tramite il Play Store.

Aggiornare i driver in questo modo potrà finalmente rendere le GPU Mali al pari di quelle di Qualcomm, soprattutto in termini di prestazioni. È noto a tutti che le GPU Adreno riescono ad offrire qualcosa in più rispetto alle GPU Mali, ma questo cambio di passo di ARM potrebbe rimescolare le carte in tavola.

Gli sviluppatori potranno inoltre anche utilizzare Android GPU Inspector, ovvero un’applicazione open source che per permette agli programmatori di ottimizzare al meglio giochi e applicazioni per le GPU Mali.