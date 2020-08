Termina con Beta 3, appena rilasciata da Google, il ciclo di anteprima di Android 11. Il tempo concesso agli sviluppatori tramite le developer preview prima e le beta poi per adeguare le app alla prossima versione del robottino verde, dunque, si esaurisce qui, e per noi utenti comuni questo significa che la versione finale di Android 11 è un po’ più vicina.

Android 11 Beta 3 è disponibile da subito per Google Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL e a breve anche per il recente Pixel 4a.

Le novità di Android 11 Beta 3

Dopo aver “congelato” le API e i comportamenti del sistema con la Platform Stability di Android 11 Beta 2, Android 11 Beta 3 è una Release Candidate essendo completa di tutto ciò che è necessario agli sviluppatori per completare i test sulle applicazioni.

Con Android 11 Beta 3 gli utenti possono sfruttare le Notifiche di esposizione – quelle che aiutano le autorità a tracciare la diffusione del Covid-19 tramite le app come Immuni – senza dover necessariamente attivare la localizzazione del dispositivo.

“Questa è un’eccezione – precisa Google – che concediamo solamente alle Notifiche di esposizione, dal momento che nessuna applicazione può ricavare la posizione del dispositivo tramite scansione Bluetooth. Infatti – continua – per salvaguardare la privacy degli utenti a tutte le altre app non è concesso utilizzare la scansione Bluetooth se la localizzazione del dispositivo non è attiva e l’utente non ha concesso l’autorizzazione alla posizione”.

Per scoprire tutti i dettagli, con le raccomandazioni da seguire, i link alle numerose risorse a disposizione degli sviluppatori e per conoscere l’elenco finale delle API e dei cambiamenti di sistema introdotti da Android 11 vi rimandiamo alla pagina dedicata agli sviluppatori.