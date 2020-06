Xiaomi è stata una delle prime compagnie ad annunciare la disponibilità di una ROM basata sulla prima beta di Android 11, rilasciata la scorsa settimana da Google. Il produttore cinese è stato di parola e oggi ha rilasciato la prima ROM per Xiaomi Mi 10, il più “economico” dei top di gamma presentati qualche mese fa.

Tenete presente che non si tratta di una ROM basata su MIUI, quanto piuttosto di una AOSP, con un look quindi completamente diverso da quello a cui siete abituati. Per contro non si tratta di una ROM pensata esclusivamente per il mercato cinese, e risulta priva di bloatware e app sostanzialmente inutili per i mercati occidentali.

Va da sé che essendo una prima beta dovete mettere in conto malfunzionamenti vari e la possibilità che non tutto funzioni a dovere. Se tuttavia volete provare le novità di Android 11 non vi resta che seguire la procedura che vi permetterà di installare la nuova versione del robottino verde, ovviamente dopo aver effettuato il backup completo dei vostri dati personali.

Ricordatevi inoltre che è necessario avere il bootloader sbloccato, operazione che, se non effettuata in precedenza, vi costringe ad aspettare mediamente due settimane. Se siete a posto da questo punto di vista è necessario armarsi di un computer Windows nel quale installare MiFlash Tool, l’applicazione ufficiale per installare i firmware sugli smartphone Xiaomi.

Il nuovo firmware per Xiaomi Mi 10 è infatti disponibile in versione fastboot e richiede il flash tramite l’app ufficiale. Quando avrete scaricato la ROM e preparato il computer, dovrete spegnere lo smartphone e riavviarlo premendo contemporaneamente il tasto di accensione e Volume Giù per entrare in modalità fastboot.

Collegate lo smartphone al computer, avviate MiFlash e verificate che lo smartphone venga riconosciuto. Selezionate il file scaricato, premete “Run” e la procedura sarà avviata. Non vi resta che attendere qualche minuto per l’installazione della ROM e al termine lo smartphone di riavvierà, per farvi gustare il primo assaggio di Android 11.