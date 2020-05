Come ben sappiamo l’evento Google più importante dell’anno, Google I/O 2020, è stato cancellato per colpa del Coronavirus. Ma, nonostante il blocco forzato per tutelare la salute dei propri dipendenti, il colosso di Mountain View è pronto a svelare la data in cui lancerà la beta di Android 11. Infatti, come viene dichiarato a chiare lettere sul sito ufficiale di Android 11, la beta di Android 11 verrà presentata il prossimo 3 giugno.

Android 11 beta il 3 giugno alle 17:00

Con un evento intitolato “#android11 The Beta Launch Show“, la prossima major release di Android verrà ufficialmente presentata tramite un evento ad-hoc trasmesso su YouTube. È probabile che l’evento prevederà anche una sezione di Q&A (domande e risposte) con importanti ospiti dell’universo Android, fra cui il Vice Presidente di Android Dave Burke ed il Direttore Senior Stephanie Cuthbertson.

Volendo ognuno di voi potrà anche inviare tweet all’account ufficiale di Android Developers con l’hashtag #AskAndroid per avere l’opportunità di vedere la vostra domanda come argomento di discussione durante lo show. Noi di TuttoAndroid siamo ovviamente eccitati e pronti a scoprire tutte le novità che Google porterà all’interno di Android 11, di cui sicuramente troveremo qualche feature che abbiamo già imparato a conoscere con le prime Developer Preview lanciate nel corso degli scorsi mesi.

L’evento di presentazione della beta di Android 11 partirà alle 17:00 del 3 giugno 2020 sul canale YouTube di Android Developers.