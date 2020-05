L’attuale emergenza sanitaria si sta facendo sentire in tutto il mondo e ha costretto un colosso come Google a cambiare i propri piani. Saltato definitivamente il Google I/O 2020, che avrebbe dovuto andare in scena in questi giorni, la compagnia di Mountain View ha deciso di rivoluzionare la timeline legata al rilascio di Android 11.

Ecco dunque che oggi arriva Android 11 Developer Preview 4, l’ultima versione prima dell’avvio della fase beta. Il nuovo calendario, pubblicato oggi da Google, aggiunge dunque un passaggio, posticipando di un mese il lancio del programma beta.

A quanto pare non dovrebbe cambiare la data di rilascio della versione finale di Android 11, che sarà preceduta da tre versioni beta, a giugno, luglio e, presumibilmente, agosto. La fase beta prenderà il via il 3 giugno con il Beta Launch Show, evento esclusivamente online nel corso del quale verrà presentata la prima versione beta di Android 11. Da sottolineare che con la prima Beta verranno rilasciate le versioni finali del SDK e delle API NDK e che la stabilità della piattaforma è prevista per il mese di giugno.

Secondo Google la variazione è dovuta ad alcune difficoltà per gli sviluppatori legate all’attuale situazione sanitaria e un mese aggiuntivo servirà assolutamente per completare i test indispensabili per arrivare a una piattaforma stabile.

Al momento Google non ha pubblicato un changelog ufficiale con le novità incluse nella quarta Developer Preview, per cui sarà necessario attendere ancora qualche ora per scoprirlo. Sono comunque già online le nuove Factory Image e i file OTA che possono già essere installati su Google Pixel 2/2XL, Pixel 3/3XL, Pixel 3a/3A XL, Pixel 4 e Pixel 4 XL.

A seguire il link per scaricare le Factory Image per i Pixel supportati. Ricordiamo che gli utenti che hanno installato una precedente Developer Preview potranno scaricare la nuova versione via OTA, evitando così di perdere i dati già presenti sui dispositivi.