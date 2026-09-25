Perché spendere oltre 350 euro per uno smartphone Samsung quando Galaxy A27 5G può essere vostro a un prezzo decisamente più accessibile? Il nuovo mid-range della gamma Galaxy A, lanciato ufficialmente sul mercato italiano solo pochi mesi fa, abbandona finalmente il notch a goccia per abbracciare un moderno display Infinity-O con foro centrale. Una scelta che lo rende il primo della sua serie a offrire questo design, accompagnato da un supporto software di ben 6 anni. Vediamo insieme le caratteristiche che rendono questa offerta particolarmente interessante.

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Samsung galaxy a27 5g: schermo ampio, processore reattivo e batteria che non delude

Il display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate fino a 120 Hz rappresenta il cuore visivo di questo smartphone, perfetto per streaming, navigazione e gaming grazie a colori vividi e fluidità di scorrimento. A muovere il tutto ci pensa il Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, un SoC che garantisce reattività nell’uso quotidiano e prestazioni grafiche migliorate rispetto alla generazione precedente.

Il comparto fotografico posteriore include:

Sensore principale grandangolare da 50 MP con OIS (stabilizzazione ottica)

(stabilizzazione ottica) Ultra-grandangolare da 5 MP

Macro da 2 MP

Fotocamera frontale da 12 MP per selfie di qualità

La batteria da 5.000 mAh assicura fino a 23 ore di riproduzione video e supporta la ricarica rapida a 25W, capace di raggiungere il 45% di carica in appena 30 minuti. Dal punto di vista software, Galaxy A27 5G gira su Android 16 con interfaccia One UI 8.5, garantendo 6 anni di aggiornamenti Android e altrettanti di patch di sicurezza, un dettaglio che pochi concorrenti nella stessa fascia riescono a offrire.

Tra le funzioni intelligenti spicca il pacchetto Awesome Intelligence, che comprende Cerchia e Cerca di Google, la Gomma Oggetto per rimuovere elementi indesiderati dalle foto e la trascrizione vocale con traduzione in oltre 20 lingue. Non manca il supporto Samsung DeX e la connettività completa con Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.1 e localizzazione multi-satellitare.

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Offerta ebay: sconto del 30% su galaxy a27 5g nero

Il prezzo di listino di 359,90€ per la versione 6+128GB scende drasticamente grazie a questa promozione disponibile su Ebay. Il prezzo scontato di 208,99€, applicabile anche partendo dal prezzo precedente di 299,99€, rappresenta un risparmio di circa 91€, pari a uno sconto del 30%.

Per ottenere questo prezzo così competitivo è necessario utilizzare il coupon SETT26 al momento del checkout. La configurazione in offerta è quella con 6GB di RAM e 128GB di storage, colorazione Black, versione Europa con garanzia europea. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per chi cerca uno smartphone Samsung recente con display senza notch e supporto software di lunga durata a un prezzo nettamente inferiore rispetto al listino ufficiale.

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