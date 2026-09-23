Da OPPO Arrivano importanti novità per il settore degli smartwatch: il produttore, infatti, nelle scorse ore ha lanciato OPPO Watch S2 e una nuova versione di OPPO Watch X3.

Il colosso cinese conferma così di non avere alcuna intenzione di mettere da parte il settore degli smartwatch anche se, ovviamente, è il mercato degli smartphone quello che continua a rappresentare il focus principale dell’azienda.

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Le principali caratteristiche di OPPO Watch S2

Il nuovo smartwatch di OPPO può contare su un display AMOLED da 1,46 pollici (capace di raggiungere in determinate situazioni una luminosità di 3.000 nit) con una cassa in acciaio inossidabile. spessa appena 8,9 mm (esclusa la sporgenza del sensore posteriore) e un peso di 34,5 grammi.

Gli appassionati di fitness potranno fare affidamento sulla funzionalità FatMax, studiata per calcolare una frequenza cardiaca target personalizzata per bruciare i grassi in base all’altezza, al peso, alla frequenza cardiaca a riposo e al VO2 max di ciascun utente.

Tra le altre caratteristiche di OPPO Watch S2 troviamo la connettività NFC, un sensore ottico a otto canali per il monitoraggio della frequenza cardiaca, il calcolo del livello di ossigeno nel sangue, un sensore per la temperatura, un elettrodo ECG, il monitoraggio del sonno, lo screening per l’apnea notturna e una batteria che dovrebbe garantire sino a 10 giorni di autonomia.

Per quanto riguarda la parte software, l’orologio è basato su ColorOS Watch 17 e tra le funzionalità include anche Fluid Cloud, una soluzione studiata per fornire agli utenti aggiornamenti in tempo reale, come informazioni sui trasporti pubblici e consegne di cibo.

OPPO Watch S2 sarà disponibile in Cina da domani in tre colorazioni (Dynamic Orange, Mist Pink e Mountain Shadow Gray) ad un prezzo di 1.599 yuan (pari al cambio a circa 210 euro).

OPPO ha anche lanciato la nuova colorazione Titanium Moon per OPPO Watch X3, disponibile in Cina da domani a 2.799 yuan (pari al cambio a circa 365 euro).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per quanto riguarda il mercato italiano.