OpenAI amplia la propria gamma di modelli di punta, portando parte delle innovazioni introdotte con Astra su due varianti pensate per bilanciare meglio potenza e costi. GPT-6 Sol e GPT-6 Luna diventano così disponibili per chi usa ChatGPT ogni giorno per attività professionali, senza dover ricorrere sempre al modello più costoso della famiglia.

Ne avevamo parlato appena tre settimane fa quando era arrivato GPT-6 Astra, presentato come il modello più intelligente e allineato mai realizzato da OpenAI; oggi l’azienda porta parte di quei progressi anche su modelli più veloci ed economici, pensati per un uso quotidiano su larga scala.

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Gli stessi metodi di addestramento di Astra ma a un prezzo diverso

Sol e Luna sono stati addestrati con metodi simili a quelli usati per Astra, portando i progressi ottenuti su lavoro professionale, fattualità, programmazione, utilizzo del computer e allineamento su modelli più rapidi ed economici.

OpenAI dichiara di aver migliorato caching e inferenza al punto da poter tagliare i costi di utilizzo e trasferire questo risparmio direttamente agli utenti: per Sol il prezzo dell’input scende da 4 a 2 dollari per milione di token, mentre l’output passa da 20 a 10 dollari; per Luna l’input scende da 0,20 a 0,10 dollari, l’output da 1,20 a 0,50 dollari.

In entrambi i casi si tratta di un taglio del 50% rispetto ai prezzi promozionali della generazione GPT-5.6. GPT-6 Astra resta comunque il modello di riferimento per chi cerca i risultati migliori possibili senza compromessi.

Nel lavoro professionale, GPT-6 Sol offre limiti di utilizzo più elevati e costi più bassi rispetto al predecessore, con risultati superiori a modelli concorrenti dal prezzo simile. Su AutomationBench, un test che valuta flussi di lavoro aziendali su 47 strumenti diversi tra vendite, marketing, operazioni, supporto, finanza e risorse umane, GPT-6 Sol a sforzo massimo supera Claude Opus 5 a sforzo massimo pagando appena il 9% del suo costo per attività.

Sullo stesso benchmark, Sol batte anche Claude Fable 5.1 a un costo nettamente inferiore, superando persino GPT-6 Astra impostato su uno sforzo basso. Su Agents’ Last Exam, che valuta gli agenti su flussi di lavoro professionali complessi e di lunga durata, Sol a sforzo massimo ottiene 56,4%, superando il punteggio più alto registrato da Claude Opus 5 con un costo per attività inferiore del 60%.

Meno errori e codice prodotto più affidabile

Sul fronte della fattualità, basata su conversazioni reali de-identificate in cui gli utenti avevano segnalato errori dei modelli precedenti, GPT-6 Sol commette circa la metà degli errori rispetto al proprio predecessore, avvicinandosi al livello di affidabilità di Astra ma a un costo molto più basso.

Anche Luna migliora sensibilmente, arrivando a eguagliare le prestazioni di GPT-5.6 Sol a circa un centesimo del suo costo quando impostato su sforzi più elevati.

Sul fronte della programmazione, dove l’uso interno di OpenAI è cresciuto in modo esponenziale fino a superare i 600 dollari giornalieri di consumo token per il ricercatore mediano e i 7.000 dollari per quelli al 90° percentile, Sol e Luna combinano buone prestazioni di coding a prezzi API più contenuti.

Su FrontierCode, che valuta se il codice prodotto dagli agenti sia effettivamente pronto per essere integrato in codebase reali, Sol migliora sensibilmente rispetto a GPT-5.6 Sol e riesce a eguagliare Claude Fable 5.1 a sforzo massimo con un costo molto inferiore.

Su DeepSWE v1.1, che testa attività complesse di ingegneria del software su codebase reali, Sol a sforzo massimo ottiene 68,8%, a soli 1,1 punti percentuali dal miglior punteggio di Claude Fable 5, ma con circa l’80% di costo in meno per attività; Luna a sforzo massimo raggiunge 66,6%, un risultato paragonabile a Opus 5 e Fable 5 a sforzo medio, costando rispettivamente il 93% e il 96% in meno per attività.

Sull’utilizzo del computer, dove Astra resta il modello migliore al mondo, Sol e Luna offrono comunque prestazioni più efficienti rispetto ai predecessori: su OSWorld 2.0 offline, Sol a sforzo massimo ottiene un punteggio simile a Opus 5 a sforzo medio, 60,5% contro 60,3%, con circa l’80% di costo in meno; Luna a sforzo massimo supera GPT-5.6 Sol a sforzo medio spendendo appena un decimo del suo costo.

Stile di conversazione più diretto

OpenAI ha portato su Sol e Luna anche lo stile di comunicazione più curato introdotto con Astra, particolarmente evidente nelle conversazioni tecniche e di programmazione: risposte più chiare, meno gergo, meno giri di parole superflui, meno dettagli di scarso valore e risposte leggermente più brevi senza perdere sostanza.

Parallelamente, OpenAI ha migliorato il caching dei prompt per GPT-6, offrendo per impostazione predefinita tassi di riutilizzo della cache più elevati, con sconti fino al 90% sulla lettura di token di input già memorizzati; gli sviluppatori possono ora regolare lo sforzo di ragionamento e attivare o disattivare strumenti senza interrompere la cache, oltre a scegliere punti di interruzione espliciti su quali prefissi del prompt debbano essere memorizzati.

GitHub riferisce che, negli ultimi mesi, questi miglioramenti hanno ridotto di oltre il 50% la quota di token che richiedono un’elaborazione da zero su miliardi di richieste ai modelli OpenAI, contribuendo a rendere Copilot più rapido.

Sul fronte dell’allineamento, Sol e Luna proseguono il lavoro già introdotto con Astra, il modello più allineato mai realizzato da OpenAI finora, mostrando miglioramenti rispetto alle rispettive controparti GPT-5.6, incluso un tasso più basso di affermazioni fuorvianti riguardo al proprio lavoro di programmazione.

Disponibilità

GPT-6 Sol e GPT-6 Luna sono disponibili da oggi in ChatGPT Work e Codex per tutti gli utenti Plus, Pro, Business, Enterprise ed Edu; gli utenti Free e Go possono accedere a GPT-6 Luna tramite l’app desktop. I due modelli non sono ancora disponibili nell’esperienza Chat standard.

Nell’API OpenAI sono accessibili con i nomi gpt-6-sol e gpt-6-luna. Per mantenere il servizio stabile, OpenAI prevede una distribuzione graduale nel corso della giornata su ChatGPT.